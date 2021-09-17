Мнение: «Европарламент в истерике. Россия оказалась не по зубам»

17.09.2021 12:48 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Утвержденный Европарламентом доклад с призывом готовиться к непризнанию выборов в Госдуму РФ — это звено в цепи по дестабилизации ситуации в России.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает доцент кафедры истории и теории политики МГУ Александр Бубнов.

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«Умудриться до дня голосования точно оценить не просто итог выборов, а «нечестность» и разработать стратегию взаимоотношений ЕС и России — прямо-таки беспрецедентное новшество в области электорального прогнозирования и международных отношений», – пишет Бубнов в «Комсомольской правде».

«Уже сейчас можно практически не сомневаться: главное назначение этого документа — развязать новый виток антироссийской кампании в странах ЕС, и выборы здесь лишь предлог. Какими они будут на самом деле, сколько наблюдателей, в том числе — международных, будет на них работать, какие новации будут применены для организации электронного голосования — все это не имеет ровно никакого значения для евродепутатов. Они уже дали свои интерпретации», – считает автор.

По его словам, граждане РФ уже не столь наивны, чтобы повестись на технологии Запада.

«Дестабилизация общественно-политической ситуации в России — главная цель и стратегическая задача, и европейские партнёры этого уже не скрывают. Правда, пока реализация этих планов им плохо удается. Граждане РФ уроки прошлого усвоили очень хорошо, и сегодня уже не так наивны, как в перестроечные времена. Все попытки изменить общественно-политическое устройство в стране, помочь псевдолиберальной оппозиции устроить очередную революцию заканчиваются безрезультатно.

И очередной демарш европарламентариев выглядит как истерическая попытка превентивно «наказать» Россию и ее граждан за выбор, который не нравится нашим соседям. Причем, не за результаты голосования, а просто потому, что мы им не нравимся. Выглядит это, мягко говоря, странно. Но самое главное — неуважительно по отношению к нашей стране и к нам, ее жителям», – резюмирует Бубнов.