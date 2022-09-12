Мнение: Одиночный удар по украинским ТЭС Киев воспримет как слабость

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Новости Украины

Если вчерашний удар по украинским ТЭС был разовой акцией, призванной отвлечь внимание от поражения в Харьковской области, – Киев воспримет это лишь как свидетельство слабости России.

Такой прогноз в своем блоге публикует экономический обозреватель Иван Лизан.

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«Минувшая ночь, в ходе которой были нанесены точечные, но не имевшие продолжения удары по украинским электростанциям, показала психотерапевтический характер обстрелов. ЛЭП целы, трансформаторное хозяйство особо не пострадало. Как итог – отключение части страны на полчаса-час с последующим восстановлением электроснабжения за счёт перетока электроэнергии с Запада на Восток. Масштабных потерь – не считать же ими пару сгоревших от КЗ троллейбусов – не было. Если ничего не изменится, то эффективность ночных ударов будет минимальной. Максимум они сыграют какую-то роль в ноябре, когда начнёт расти потребление э/э из-за начала заморозков и окажется, что ТЭС не успели восстановить. И в этом моменте виден различный подход к ударам Киева и Москвы по инфраструктуре. Первый бьёт осмысленно и системно, пытаясь добиться своей цели: оставить без воды или заставить уйти с территории АЭС. Вторая бьёт для создания «перемоги» чтобы компенсировать «зраду» в Харьковской области, параллельно будто намекая на необходимость прекратить обстрелы ЗАЭС. Но такой подход в Киеве воспринимается как слабость, в то время как киевская власть воспринимает исключительно силу. На людские потери ей глубоко плевать, а вот инфраструктурный коллапс может быстро дестабилизировать страну – достаточно вспомнить недавний локальный водный бунт в Киеве», – отмечает автор.

Экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов обратил внимание, что удары по электростанциям были нанесены на территории восточной Украины, где традиционно проживало лояльное России население.

«Вообще не понимаю, почему не наносятся удары по инфраструктуре западной «Украины», а бьют по городам, где живут русские, русскоязычные и в целом наши люди. Бейте по западной, вуйки и гуцулы сразу же завопят «а нас за що?» и окажут такое давление на Киев, что никаким искандерам и не снилось. А так, получается, уничтожаются русские города с русским населением и с теми, кто нам симпатизирует или симпатизировал. Своими же руками множим число врагов», – считает Долгов.