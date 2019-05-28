Мнение: России пора переходить в наступление на Балканах

28.05.2019, Москва, Михаил Рябов

Сегодняшний инцидент с арестами албанским спецназом жителей сербских анклавов Косово, избиением и задержанием гражданина РФ – сотрудника миссии ООН, – еще одно доказательство того, что Россия должна активизировать свою политику на Балканах.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил экономист Александр Дудчак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он обратил внимание, что покровительствующий албанским сепаратистам Запад продолжает целенаправленную работу по ослаблению и втягиванию Сербии в свою орбиту.

«События в Косово – очередной факт агрессии международного государственного терроризма против сербов и Сербии. Это значит, что преступление, совершенное ОПГ НАТО, прикрывавшееся именем «мирового сообщества» в 1999 году, всё еще тянет за собой кровавый след. Тогда агрессией против суверенного государства Югославия, было, по сути, уничтожено международное право, убито 2,5 тыс. людей – почти все – мирные жители. Среди последствий – распад государства Югославия, а затем насильственное фактическое отделение части территория Сербии – Косово и Метохии.

«Мировое сообщество» всё это время закрывает глаза на преступления, совершаемые бандформированиями косовских албанцев, превратившихся в настоящую государственную армию уголовников. На протяжении многих лет нет никакой реакции на геноцид сербского населения в крае, абсолютно игнорируются минимальные права сербов, ставших национальным меньшинством у себя на Родине.

Безнаказанность приводит к беспределу. Теперь косовские власти пытаются расширить свое влияние и на другие территории Сербии.

Все попытки властей Сербии отстаивать законные права своего государства и защищать элементарные права человека, о которых, так любят говорить на Западе, встречают жесткую и агрессивную реакцию того же Запада. Сербы, по его мнению, всегда виновны и во всём.

Нынешние события в Косово требуют срочной и однозначной реакции не только со стороны властей Сербии. А и от её союзников, от тех стран, которые всё ещё обладают государственным суверенитетом и понимают существующие, далеко идущие угрозы.

Признание частью государств-членов ООН, подконтрольных Соединенным Штатам, отрыва КосМета от Сербии не означает, что Сербия должна с этим смириться. Но эта балканская страна, находясь, практически в НАТОвском окружении, нуждается в поддержке. Не только моральной, при голосовании по тем или иным вопросам в ООН, не только инвестициями в экономику.

Стоит напомнить, что когда-то, возможные проблемы в двусторонних российско-украинских отношениях не воспринимались всерьез – рост товарооборота между странами создавал иллюзию безмятежного благополучия. Так и с Сербией – взаимная любовь двух народов и значительные инвестиции в страну не избавляют от накопления нерешаемых проблем. И попытки отколоть новые территории Сербии будут продолжаться. А возможности применить силу на законных основаниях будут затушены шантажом новой агрессии со стороны Запада.

Сербия должна чувствовать за своей спиной присутствие надежных союзников. Нужно развитие взаимодействия по всем направлениям – экономическом, политическом, военном, информационном и пр. Необходима интеграция страны в международные объединения, где Россия занимает ключевые позиции.

Но пока «наши партнеры» работают эффективнее – через инструменты «мягкой силы», традиционно используя «пятую колонну» внутри страны. Намного активнее ведут свою деятельность в информационном пространстве Сербии. И такая системная работа вызывает у сербов дрейф сознания в сторону «европейских ценностей», апатию и моральную усталость. Это создает иллюзию безальтернативности пути на Запад, в ЕС, НАТО.

Очень бы не хотелось повторения Сербией украинского пути – превращения братского государства в государство-врага. Пусть даже при этом народы и сохранят взаимную любовь и притяжение. Может, хватит отступать?» – отметил Дудчак.