Мнение: Россия жестоко расплачивается на Украине за реформы Сердюкова

Новости Украины

Реформы армии бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова негативно влияют на ход СВО на Украине.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил военный публицист Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были приняты, как теперь понятно, трагические решения. Во-первых, был проведен кадровый погром. Из армии за 4 года уволили 200 тысяч офицеров, причем, опытных, прошедших фронты, заслуженных, награжденных. Сегодня этих офицеров нам не хватает страшно. Мы должны формировать новые части, а где нам брать офицеров? Большинство из них до сих пор еще бы служило», – считает Шурыгин.

Второй стратегической ошибкой Сердюкова он считает принятую им концепцию, подразумевавшую, что большой войны в Европе не будет.

«И соответственно весь мобилизационный комплект армии не нужен. У нас было около полутора тысяч кадровых частей во всех видах войск. Они все были ликвидированы. Люди разогнаны, склады вывезены, многие пошли на утилизацию. И сегодня мы видим, как области формируют батальоны, но я спрашиваю, почему же мы тогда все это уничтожили. Раньше все было бы намного проще. Пришли добровольцы, их завели в парк части, где все есть», – отметил аналитик.

По его мнению, неизбежность большой войны в Европе была понятна еще в 2014 году.

«Мы эти 8 лет готовились к войне, но догоняли давно ушедший поезд. После Советского союза, когда все было разрушено, армию 20 лет вообще не финансировали, получали 5% топлива для авиации, 10% – для боевой подготовки. Новой техники не было. Кампанию в Грузии мы выиграли только на мастерстве военного управления. Но все понимали: без того, чтобы эту армию заново сложить, ничего невозможно. Все эти 8 лет мы ускоренно перевооружались, создавали новые части. Мы смогли заново сформировать Первую танковую армию на границе с Украиной, общевойсковую армию, которые сейчас и воюют. Шла гонка, кто первый. Все то время так же вооружали Украину», – сказал Шурыгин.