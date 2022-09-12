После отступления ВС РФ под удар попал ранее тыловой населенный пункт

12.09.2022  17:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Местная власть, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пограничный пункт в селе Логачевка Белгородской области был обстрелян со стороны Украины, пострадавших нет....

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«По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений на территории села нет. Сейчас глава городского округа вывозит жителей населённого пункта в безопасное место», – написал Гладков.

Позже он сообщил, что над Белгородским районом сработала система ПВО.

«Оперативные службы сообщают о последствиях на земле: поврежден 1 легковой автомобиль в посёлке Комсомольский и осколками повреждена кровля дома в переулке Западный города Белгорода. Главное – жертв и пострадавших нет», – написал белгородский губернатор.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак интригует в соцсетях, намекая на то, что разрушения в Белгородской области сопоставимы с теми, которые причинила армия России инфраструктуре Украины.

«Симметричность – это путь к наказанию стран-террористов, которые понимают только силу», – написал Ермак.

Отметим, что ранее Логачевка находилась в глубоком тылу, но после отступления ВС РФ из Харьковской области оказалась прифронтовым населенным пунктом.

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