Мнение: За что выдворяют украинскую журналистку? ФСБ зря молчит

17.12.2018

Юрий Ковальчук, участник ополчения, бывший политзаключенный

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Угроза выдворения из России украинской журналистки Елены Вищур (Бойко) вызвала небывалое и необоснованное возмущение среди журналистов и просто сочувствующих – подобного массового возмущения отнюдь не вызывали возникавшие ранее угрозы депортации на Украину ополченцев. Видимо, драки с Ковтуном и вопли в эфире ценятся выше участия в боевых действиях в интересах Русского мира.

Причем сразу необходимо подчеркнуть этот момент – речь идет не о депортации на Украину, где Вищур может угрожать вполне реальный тюремный срок, а именно о выдворении: журналистка сможет отправиться из России в любом направлении, в том числе в ЛДНР, где украинское правосудие ее не достанет, или в Польшу, где у нее, согласно ранее сделанным заявлениям, есть недвижимость, а, возможно, и карта поляка.

То есть непосредственной угрозы здоровью, жизни или свободе Бойко нет. Есть запрет на въезд в Россию и есть грубое нарушение миграционного законодательства РФ. Настолько грубое, что говорить о жестокости чиновников или сложности законов тут будет просто неуместно.

Что самое смешное: за годы пребывания в России у Елены Вищур (Бойко) было предостаточно возможностей для того, чтобы уладить вопросы с миграционной службой. Более того, в отличие от большинства политэмигрантов, ополченцев и беженцев, у нее для этого были и деньги, и связи – постоянное участие в ток-шоу на центральных каналах оплачивается достаточно щедро. Можно даже не заморачиваться – просто получить разрешение на работу и т. д. Однако все это оказалось для журналистки слишком «сложным».

Так, увы, живут многие политэмигранты – сказывается привычка к украинскому беззаконию. Вместо того, чтобы ассимилироваться в регионах России или, выполнив необходимые процедуры, более или менее легализовать свое пребывание в столице, они предпочитают воспринимать Россию просто как удобное и выгодное место, в котором можно «переждать», пока можно будет вернуться на Украину, а можно и «монетизировать» свой статус, выступая на ТВ или раздавая комментарии СМИ, собирая гуманитарную помощь Донбассу (которая не всегда туда доходит) и т. д.

В большинстве своем украинские политэмигранты Донбасс вообще предпочитают любить издалека, также как и бескрайнюю Россию, просторы которой выглядят в отличие от Москвы не так привлекательно и предоставляют значительно меньше возможностей для представителей «свободных» профессий – журналистов, общественников, политологов и т. д.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного – в столицу стекаются люди со всего СНГ. И если придерживаться элементарных правил, можно спокойно жить в той же Москве годами, оставаясь в рамках правового поля, однако в случае с Еленой Бойко представители ФСБ проявили какое-то особое рвение и, судя по всему, не собираются идти на попятную несмотря ни на истерику в прессе, ни на попытки заступничества достаточно влиятельных лиц. Быть может, сотрудники ФСБ знают за журналисткой какие-то грехи, в связи с которыми ее пребывание в России является нежелательным?

Тут логично вспомнить харьковского журналиста Андрея Бородавку, который также манкировал миграционным законодательством, и в мае 2016 года был арестован и выдворен из России. Тогда тоже звучало много обвинений и в адрес российского правосудия, и в адрес правительства и России вообще. Но в итоге, выдворенный в Баку журналист, несмотря на возможность лететь в Белоруссию, почему-то полетел в Киев. И вот что странно – украинская Фемида, запросто осуждающая на 5-7 лет за комментарии в соцсетях, внезапно то ли простила Андрею Бородавке все грехи, то ли осудила его условно. Журналист по сей день на свободе и спокойно живет дома, в Харькове.

Можно также вспомнить политэмигранта Ивана Проценко, который внезапно «раскаялся» и вернулся в Киев, где теперь активно разоблачает «российский фашизм» и клянет республики ЛДНР, для которых ранее собирал гуманитарную помощь в Москве.

Быть может, и Елене Бойко не так страшно отправиться в Киев, как, например, в тот же Донецк или Луганск, которым она так симпатизировала, принимая участие в ток-шоу, но которые так и не посетила? Может быть, ФСБ что-то знает и дело далеко выходит за рамки грубого нарушения миграционного законодательства?

Другой вопрос, что, как прекрасно заметила глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, если бы силовики обнародовали хотя бы часть обвинений в адрес выдворенных особ, это теоретически позволило бы снизить накал страстей и шквал критики в адрес российского правосудия. Впрочем, в наши дни публика не слишком склонна прислушиваться к аргументам, предпочитая эмоции.

В целом, можно лишь в очередной раз посетовать на самих украинских политэмигрантов, которые не только многократно прославились наплевательским отношением к законам РФ, но и шокировали россиян бесконечными склоками и обвинениями друг друга в предательстве. Елена Бойко не исключение – вела активную полемику с земляками, не стесняясь ни в выражениях, ни в обвинениях.

Постепенно у многих россиян вызывает определенное недоумение непрекращающаяся борьба между украинскими сторонниками Русского мира: кто все эти люди и почему они все время находятся здесь, в Москве?

Самое любопытное, что на этот вопрос не всегда могут ответить сами политэмигранты. Во время обмена 27 декабря 2017 года освободилось немало тех, кто направлял и возглавлял харьковский «антимайдан». Так вот, они немало удивлялись, узнав, кто представляет Харьков в Москве. Что поделаешь – в 2014 году достаточно было объявить себя жертвой режима, чтобы получить в России и Москве сочувствие, помощь и трибуну. Поэтому неизвестно, сколько еще «каминг аутов» с благополучным возвращением на Украину мы увидим.

В любом случае, если вина журналистки Елены Вищур (Бойко) заключается только в нарушении миграционного законодательства, ей будут рады в ЛДНР. Тут не платят сумасшедших денег за участие в ток-шоу и нет Ковтуна, но зато есть просто неисчерпаемая необходимость помогать жителям Донбасса и деятельно бороться за Русский мир.