Мнение: Змеиным пожертвовали ради наступления на Харьков, Запорожье и Днепропетровск

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Новости Украины

В ближайшей перспективе российская армия не станет наступать на Николаев и Одессу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин, отвечая на вопрос, почему российский гарнизон покинул остров Змеиный.

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«Я так понимаю, что после того, что сейчас случится в Донбассе, где в ближайшие недели вслед за Северодонецком и Лисичанском Киев потеряет Славянск и Краматорск, главное направление нашего движения будет не на Николаев и Одессу, а на Харьков, Запорожье, Днепропетровск», – сказал Дандыкин «Московскому комсомольцу».

Он прогнозирует, что в ближайшие месяцы названные им города будут основным участком российского продвижения.

«Тогда какой смысл тратить в это время силы на оборону Змеиного, который рассматривается как плацдарм для наступления на Одессу? То есть те, кто планирует нашу операцию, учли временный фактор, посчитали, что в ближайшие месяцы актуальности в Змеином нет. А вот то, что будет потом – жизнь покажет», – добавил эксперт.