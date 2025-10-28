Много пленных в Покровске не будет, зато уничтоженных ВСУшников – полно, – Коц

28.10.2025 08:42
Российская армия оформила оперативное окружение ВСУ в Покровске – войти и выйти из города на технике невозможно, реально только пешее просачивание. Оборона врага носит очаговый характер, но большого количества пленных ждать не стоит – в основном оставшиеся солдаты ВСУ будут уничтожены.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Оформлено оперативное окружение Покровска, то есть войти, выйти на технике невозможно. И сейчас по уму из Покровска им надо просачиваться, как-то уходить, пока они не похоронили там весь гарнизон, который оценили военные на встрече с Путиным в пять с половиной тысяч человек.

Я бы не ориентировался на эту цифру по окончании операции по освобождению Покровска, потому что не будет у нас в плену 5,5 тысяч… Они будут просачиваться, сейчас внутри города какой-то единой линии обороны и единого командования этой обороны по факту нет, есть уверенные подразделения – это морпехи, это десантники.

С которыми, кстати, наше подразделение встречались и на других участках большой линии фронта, и они нормально сопротивляются. То есть, проявляют качество опытных профессиональных военных.

Есть подразделения менее уверенные, и когда есть возможность, они сдаются в плен… Но вот большого количества пленных, как в Мариуполе, когда две с чем-то тысячи человек сдалось, мне кажется не будет. Но будет огромное количество уничтоженного противника», – заявил Коц.

