Много погибших и раненых: Войска Зеленского обстреляли Донбасс

30.08.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украинские вооруженные формирования активизировали за последние сутки обстрелы территории республик Донбасса.

Так, накануне украинская 35-я бригада морской пехоты осуществила прицельный обстрел позиций ДНР недалеко от н.п. Григоровка. Были применены 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и прочее стрелковое оружие, сообщает оборонное ведомство республики.

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В результате обстрела трое защитников Донбасса погибли, пятеро получили ранения.

«Произошедшие сегодня трагедии с гибелью защитников республики являются прямым доказательством того, что Зеленский не имеет никакой власти над своими генералами и полковниками в зоне боевых действий. Пока президент Украины на международных площадках обещает принести мир на Донбасс, его подчиненные усиливают агрессию против республики», – отмечают в оборонном ведомстве.

Кроме того, минувшим вечером украинская 30-я бригада обстреляла из стрелкового оружия н.п. Зайцево, в результате чего произошло возгорание домостроения.

Также в Зайцево с беспилотника было сброшено неразорвавшееся взрывное устройство (на нем были нанесены руны «SS»).

«Вот это прилетает с беспилотников в Зайцево. На принтере сделан наконечник, пружина и игла. Внутри шурупы в жестяной банке. И это по жилым домам. У них нацистов «нет», – прокомментировал фото в своём блоге мэр Горловки Иван Приходько.

Одновременно с этим в 20:20 украинская 36-я бригада обстреляла н.п. Коминтерново из вооружения БМП, в результате чего загорелись три домостроения.

Российский военкор Александр Сладков обращает внимание, что еще накануне на Донбассе царило затишье – это подтверждало, что Владимир Зеленский стал контролировать армию, и перемирие соблюдается.

Однако по странному стечению обстоятельств новый виток эскалации начался в то время, когда в Киеве и Москве обсуждался обмен заключенными.

«Стоявшая в первые недели перемирия тишина доказывает: ситуация в рядах ВСУ контролируется Киевом безупречно… И вот теперь, только за этот день: четверо бойцов ДНР погибли, трое попали в плен (националисты «Азова», по данным военных, двоих уже убили, над одним издеваются и не передают в СБУ). И пятеро ранены. Таков приказ Киева? А почему нет?» – комментирует Сладков.

«Какой, простите, п#здец на Донбассе! О каком вообще мире или перемириях может идти речь, когда убитых укропами на своих позициях бойцов ДНР находят с отрезанными ушами?! Не пора ли закончить уже с этим самым нелепым, проблемным и опасным постсоветским выкидышем?» – прокомментировал в своём блоге военкор Михаил Андроник

«Мне тут одна гадалка сказала, что укры довыё@ывались и скоро по всем направлениям у них начнёт взрываться техника и огневые позиции. Допускаю, что из-за некачественного топлива и неосторожного обращения с боеприпасами», – анонсировал ответные действия начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов.