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15.02.2021, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Многовекторный шантаж не сработает: Запаса прочности у Лукашенко нет


Правящая верхушка Белоруссии напрасно считает, что у нее есть возможность продолжать игру в торги с Москвой в рамках так называемой многовекторности. Запаса прочности у белорусской экономики нет, а спасение минской самостийности не входит в планы Москвы.

Об этом в эфире интернет-канаала PolitWera заявил полковник Центрального аппарата Минобороны России в отставке Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди до сих пор не понимают одно, в Белоруссии это не могут понять, что белорусская проблема в России, она даже не 18-я, она в третьем десятке по уровню значимости, если уж на то пошло. И говорить о том, что Путин или кто-то в Кремле просыпаются с мыслью о том, что делать с Белоруссии, ребята, выкиньте это все из головы…

Никакого запаса прочности у белорусской экономики нет. Весь запас прочности белорусской экономки сейчас зависит от благорасположения российского правительства. Поскольку никаких критически важных компетенций для России Белоруссия не предоставляет», – заявил Трухан.

Накануне Александр Лукашенко в очередной раз отверг воссоединение с Россией, заявив, что Минск настаивает на своем праве продолжения многовекторной политики.

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