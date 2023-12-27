Украинцы доверяют ВСУ в два раза больше, чем Зеленскому, – социология грантоедов

Михаил Рябов.  
27.12.2023 16:33
  (Мск) , Киев
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Дзен, Конфликт, Социология, Украина


Киевские грантоеды из Центра Разумкова и фонда «Деминициативы» опубликовали свежую социологию, согласно которой уровень доверия украинцев к ВСУ в два раза превышает показатели Владимира Зеленского.

«Где-то сегодня взорвётся», – иронично комментирует украинский политолог Игорь Рейтерович.

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Социология свидетельствует, что Зеленскому лучше не рисковать с отставкой командующего ВСУ Валерия Залужного, несмотря на то, что тот всё чаще рассматривается как конкурент в борьбе за второй президентский срок.

«Если Зеленский сейчас пойдёт на обострение, на его увольнение. Это будет провально прежде всего для Зеленского. И это должен осознавать и Владимир Александрович,  его политтехнологи. Поэтому мой совет: съехать с этой темы», – говорит политолог Алексей Гарань из «Деминициатив».

 

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