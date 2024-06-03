Могилизация по-украински: В ход пошли олигофрены

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Многим, наверное, знакомо такое понятие как «ослышка», когда в песне поется об одном, а слышится совсем другое. Вроде как у Пугачевой в «Арлекино» — «лишь одна нога на всех» вместо «лишь одна награда — смех».

Помнится, в 90-е в популярнейшей тогда песне «Wonderful Life» вместо «I need a friend» некоторые слышали «олигофрен». Вот это как раз про нашу сегодняшнюю историю — как говорится, «оно!». А заодно и о «прекрасной жизни».

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Итак, в Одессе разгорается очередной скандал по поводу действий тэцэкашников. На улице они покрутили парня с диагнозом «олигофрения» и врожденной патологией сердца, и вмиг, за полчаса(!), признали годным к военной службе, а впоследствии доставили в учебку.

Если кто не в курсе, то олигофрения — «это слабоумие, выражающееся в недоразвитии интеллекта и психики в целом. Нередко сопровождается пороками физического развития» (Медицинская энциклопедия).

Автор видео с задержанием парня говорит:

«Мы отбивали его как могли… Он умственно отсталый. Постараемся собрать справки и доказательства о том, что ребенок больной. У него не было военного билета».

Знающие юношу комментаторы тг-каналов и вовсе добавляют, что он почти не разговаривает — как на вопросы медкомиссии отвечал, непонятно.

В видеозаписи, собственно, состояние «призывника» заметно и невооруженным глазом обывателя — не специалиста.

Казалось бы, военкомы в очередной раз обос…лись — в прошлом жестокие задержания инвалидов — физических и ментальных, несовершеннолетних, слепых, глухих, многодетных и прочих явно не пригодных по закону на мясо, случались неоднократно. Ну, дали бы комментарий в стиле поручика Ржевского — не правы, мол, проведем проверку. Однако соль ситуации в том, что в ТЦК, куда был доставлен бедолага, настаивают на том, что инвалида покрутили законно.

«Граждане с диагнозом «олигофрения легкой степени» действительно могут быть признаны годными к военной службе»», — говорится в официальном сообщении военкомата.

И заливают:

«Парень прошел военно-врачебную комиссию согласно установленному порядку и был определен пригодным к прохождению службы. Все процедуры проходили в соответствии с законодательством, регламентирующим порядок прохождения медицинских осмотров во время мобилизации».

Еще и пожурили несознательных граждан:

«В этом конкретном случае действия военнослужащих были в пределах правового поля, а сама процедура проведения медицинского осмотра соответствовала установленным требованиям. Просим граждан внимательно относиться к своим документам и ответственно подходить к выполнению своих обязанностей в период военного положения».

Не хочется злостно шутить над судьбой последнего задержанного парня, как и других инвалидов (чуть больше года назад в поселке под Одессой живодеры тоже схватили парня с умственной отсталостью и эпилепсией, который умер прямо во время принятия присяги. Закавыка лишь в том, а что нелюди собираются с ними делать — обматывать взрывчаткой и пулять во врага? Это неудовлетворенный садизм? Выполнение плана как на скотобойне?..

Есть правда более емкое определение — обыкновенный фашизм.

И, кстати, большой вопрос, кто ж из них еще больше умственно отсталые — бесправные граждане или упыри из военкоматов? Ответ, думаю, очевиден.