Одесса: После приветствия «Слава Украине!» призывник умер

Фильм Меньшова «Любовь и голуби» хоть и комедия, но есть в нем момент, на котором сентиментальная часть зрителей всегда рыдает. Когда главный герой рассказывает дочери историю Володьки-дурачка, которого «вся деревня любила». «Ума Бог не дал, а души и силы, бери сколь хош». Был безотказным, по хозяйству односельчанам помогал, голубей разводил. Пока его «заезжие шабашники» не убили — «пырнули ножом». Хоронили всем селом».

Сценарий кино один в один повторился в поселке Ширяево Одесской области. Там местного «блаженного» тоже шабашники убили — заезжие, из военкомата, отправив больного парня в армию…

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Который день одесские соцсети «разрывает» обращение жителей поселка:

«Нашему Борьке дали повестку, за 20 минут «прошли» медкомиссию, хотя у него даже паспорта нет, и забрали на передок. В эту же ночь он скончался от приступа эпилепсии».

Итак, почему у 28-летнего Борьки не было паспорта? Вообще-то, на Украине и не такое возможно, но, скорее всего, это обстоятельство говорит о том, что человек был признан не вменяемым, не осознающим характер своих действий. Парень действительно являлся инвалидом с детства — и в физическом смысле (односельчане отзываются о нем «метр с кепкой», имея в виду патологически малый рост), и находился на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», к тому же имея в анамнезе тяжелую форму эпилепсии.

Вот только неспособность осознавать реальность вылилась у Борьки не в асоциальные поступки, а напротив — во всех окружающих он видел друзей. Также, как в упомянутом фильме, он помогал соседям; чтобы раздобыть пару копеек, не попрошайничал, а подвизался на местном рынке разнорабочим; постоянно каких-то животных спасал. Пока не встретил «друзей» из местного военкомата…

По сути, признанный годным к военной службе больной человек, умер через несколько часов после прохождения «на ура» медкомиссии.

«Какие нелюди отправили больного человека на фронт? Для чего? Для выполнения плана? Чтобы получить премию? Сколько стоит человеческая жизнь?» — задаются вопросом жители Ширяево.

Только официальные карательные органы (других на оккупированной Украиной территории нет) им не отвечают.

«Это было решение медицинской комиссии. ТЦК [военкомат] принял документы от медиков, что тот здоров и годен. А комиссию прошел в больнице», — спокойно отреагировала на скандал руководитель координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Только жителям Ширяево этого оказалось мало, и кто-то провел частное расследование.

Из комментария в соцсетях:

«Согласие на призыв в ускоренном режиме ширяевского Борьки дал новый военком поселка, бывший руководитель 14-й колонии Одессы капитан Стахов. Мобилизацией лично занимался майор Гаврилов, начальник мобилизационного отдела, который держал на Ширяевском рынке контейнеры и лично много лет знал Бориса и его болезни. Оформлением документов занималась Драб. Чтобы выполнить востребованный план и не пойти самому воевать, Гаврилов и его пособники решили отправить в армию больного человека (хотя своего сына отправил в рейс). Все в районе знали, кто такой Борька и его болезни, но план дороже чести офицера. Пара звонков военкома в больницу, и человек неадекватный с детства, с эпилепсией (в сопровождении какого-то кабана в военной форме), с шизофренией за два часа проходит медкомиссию и оказывается в части. Ночью ему становится плохо, рвет несколько раз, на утреннем строю после слов комбата «Слава Украине!» произошел эпилептический приступ, Борька потерял сознание, врачи в части были не в состоянии оказать ему квалификационную помощь, а просто ходили и наблюдали. Вечером произошел еще один припадок, и врачи констатировали смерть. По поводу подписавших ВЛК информация пока отсутствует».

…и все это на фоне заветов недавно арестованного одесского военкома Борисова, сколотившего мультимиллионное состояние на продаже «белых билетов» богатым и отправке на фронт — чтобы план могилизации не стоял! — таких вот борек, блаженных бедолаг, больных, убогих, без паспорта…

Да, ситуация с Борисовым аукнулась массовой проверкой военкомов Одесской области. И, надо же, оказалось, что даже если речь идет о каком-нибудь задрипанном комиссариате, держащем в страхе несколько таких же задрипанных сел, то их начальники как на подбор — миллионер на миллионере!

А жителям Ширяево только и остается, что постить в Интернете слезливые ролики о Борьке, на которых он все время улыбается — «Наш Борюсик поднял настроение». А на одном изображении радостно помахивает сувенирным флажком Украины. Вся суть страны-убийцы в одном кадре.