«Могли уничтожить шесть ТЭС» – в Киеве удивляются слабым результатам ракетного удара ВС РФ

Вадим Москаленко.  
11.03.2023 00:14
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина, Энергетика


Российская армия использовала для удара по украинской инфраструктуре достаточное количество ракет, чтобы уничтожить шесть крупных ТЭС и устроить в «незалежной» полный блэк-аут.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия использовала для удара по украинской инфраструктуре достаточное количество ракет, чтобы уничтожить шесть...

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«Было явное намерение ударить нас как можно более болезненно. Но не получилось.

По количеству мы сбили не очень много, но с учётом этой сложной и рекордной номенклатуры, разрушения оказались меньше, чем я мог предположить.

По идее, шесть «Калибров» должны были уничтожить шесть крупных теплоэлектростанций. И это был бы серьёзный удар по всей инфраструктуре. Шесть крупных электростанций, одновременно выпадающих из системы – блэк-аут гарантирован.

Но этого не произошло. Сейчас мы с тобой разговариваем, я работают от сети. Свет у меня продолжает идти, тепло и вода – в Киеве всё в порядке», – сказал Кочетков.

Он предположил, что российские ракеты и их операторы за год войны якобы стали хуже работать.

«Это говорит, возможно, что точность этих новых ракет ниже тех, что производились в начале войны. С другой стороны, целеуказания, полётные задания и определения цели, здесь у них что-то хромает. Поскольку эффективность удара оказалась ниже, чем можно было предположить», – подытожил политтехнолог.

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