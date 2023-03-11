«Могли уничтожить шесть ТЭС» – в Киеве удивляются слабым результатам ракетного удара ВС РФ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия использовала для удара по украинской инфраструктуре достаточное количество ракет, чтобы уничтожить шесть крупных ТЭС и устроить в «незалежной» полный блэк-аут.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста украинский политтехнолог Александр Кочетков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Было явное намерение ударить нас как можно более болезненно. Но не получилось. По количеству мы сбили не очень много, но с учётом этой сложной и рекордной номенклатуры, разрушения оказались меньше, чем я мог предположить. По идее, шесть «Калибров» должны были уничтожить шесть крупных теплоэлектростанций. И это был бы серьёзный удар по всей инфраструктуре. Шесть крупных электростанций, одновременно выпадающих из системы – блэк-аут гарантирован. Но этого не произошло. Сейчас мы с тобой разговариваем, я работают от сети. Свет у меня продолжает идти, тепло и вода – в Киеве всё в порядке», – сказал Кочетков.

Он предположил, что российские ракеты и их операторы за год войны якобы стали хуже работать.

«Это говорит, возможно, что точность этих новых ракет ниже тех, что производились в начале войны. С другой стороны, целеуказания, полётные задания и определения цели, здесь у них что-то хромает. Поскольку эффективность удара оказалась ниже, чем можно было предположить», – подытожил политтехнолог.