В ходе сегодняшнего удара ВС РФ выпустили по Украине 81 ракету различного типа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своей странице в соцсети сообщает командование Воздушных сил ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этой ночью оккупанты нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Пуски осуществлены из десяти самолетов стратегической авиации Ту-95, семи самолетов дальней авиации Ту-22М3, восьми истребителей Су-35, шести самолетов МиГ-31К и трех носителей КР «Калибр» в Черном море. В целом противник осуществил 81 пуск ракет разного базирования», – говорится в сообщении.

Утверждается, что было осуществлено:

– 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

– 20 пусков крылатых ракет морского базирования «Калибр»;

– 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

– 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

– 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;

-13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.

Кроме того, добавили в ВСУ, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА.

«Силами и средствами Воздушных сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, «Калибр» уничтожено 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА «Shahed-136/131». В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.

Стоит отметить, что в Вооруженных Силах Украины нет средств, способных уничтожать Х-22 и Х-47 Кинжал и С-300», – признали в командовании Воздушных сил ВСУ.