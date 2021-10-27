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27.10.2021 13:59 (Мск), Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Политика, Россия
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«Могут иметь негативные последствия» – Кремль о притязаниях Зеленского на Крым

Заявления о «возвращении Крыма», озвученные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, – это прямое покушение...

Заявления о «возвращении Крыма», озвученные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, – это прямое покушение на территориальную целостность Российской Федерации.

Эти слова могут иметь негативные последствия для Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ни чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия.

Что касается скифского золота, то предстоит тщательным образом проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов, и затем выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», – заявил Песков.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина «вернет Крым» так же, как и скифское золото, которое ранее было решено передать украинской стороне по итогам рассмотрения апелляции в суде Амстердама.

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