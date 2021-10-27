«Могут иметь негативные последствия» – Кремль о притязаниях Зеленского на Крым
Заявления о «возвращении Крыма», озвученные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, – это прямое покушение на территориальную целостность Российской Федерации.
Эти слова могут иметь негативные последствия для Украины, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.
«Безусловно, заявление о возвращении Крыма в настоящее время является ни чем иным, как заявлением о территориальных притязаниях к Российской Федерации. Подобные заявления могут иметь негативные последствия.
Что касается скифского золота, то предстоит тщательным образом проанализировать судебные перспективы по отстаиванию наших интересов, и затем выполнить юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», – заявил Песков.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина «вернет Крым» так же, как и скифское золото, которое ранее было решено передать украинской стороне по итогам рассмотрения апелляции в суде Амстердама.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.