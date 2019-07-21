«Мой спецотряд распылили» – Порошенко

21.07.2019, Киев, Игорь Петров

Если бы «Европейская солидарность» была единственной «проевропейской» партией, она набрала бы намного большое голосов на парламентских выборах.

Об этом на пресс-конференции в Киеве, посвященной выборам в Верховную раду, заявил лидер этой партии, экс-президент Петр Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проевропейские партии которые не преодолели барьер, распылили от 10 до 15% голосов, которые сейчас перераспределятся на пользу других партий, в том числе и пророссийских. Жаль. До выборов все демократически силы не услышали моего и нашей команды призыва абсолютной необходимости объединения.

Мы должны и готовы представлять в новой Раде интересы их избирателей. Мы будем делать все, чтобы оправдать ваше доверие. Судя по результатам экзитполов, решили, что проевропейская, проукраинская, по-настоящему бойцовская команда – наш парламентский спецотряд. И мы точно нужны Верховной раде», – сказал Порошенко.

Отметим, что партия Порошенко набрала, как показывают экзитполы, от 8 до 9 % голосов.