США и Коломойский сойдутся в борьбе за контроль над Радой

21.07.2019

Президент Украины Владимир Зеленский, учитывая текущую статистику по итогам парламентских выборов, имеет все шансы на получение своей партией «Слуга народа» большинства в Верховной раде.

Об этом свидетельствуют результаты «Национального экзитпола», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно опубликованным данным, президентская партия «Слуга народа» получает 43,9% голосов, на втором месте, получив 11,5%, закрепляется партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», на третьем – политсила экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» – 8,9%. Четвертое и пятое места занимают партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос», получив по 7,6% и 6,3% соответственно.

Также необходимый для получения государственного финансирования двухпроцентный барьер преодолели партии «Сила и честь» Игоря Смешко – 4,4%, «Оппозиционный блок» Вадима Новинского – 3,3%, «Партия Шария» – 3,1%, «Радикальная партия Олега Ляшко» – 2,8%, «Украинская стратегия Гройсмана» – 2,2%, а также националистическое Всеукраинское объединение «Свобода» – 2,1%.

При этом за бортом оказалась «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 0,9%.

Таким образом, после выборов украинский президент будет нести полную ответственность за происходящее в стране, в том числе за продолжение боевых действий в Донбассе, не имея возможности оправдываться «отсутствием рычагов».

Однако остается открытым вопрос, чье влияние на принятие решений в Киеве окажется решающим – олигарха Игоря Коломойского, который проводит в парламент, по ряду подсчетов, несколько десятков в той или иной степени лояльных к нему депутатов как по партийному списку, так и по мажоритарке. Или же США, с которыми у Коломойского, как считается, испортились отношения, после чего он стал посылать Москве сигналы о примирении с Россией.

Показательным в этом случае станет голосование в парламенте за новый состав Кабинета министров Украины, которое даст понять, кто имеет большее влияние на политические процессы в стране.

Однако даже в случае получения если не контроля, то золотой акции в новой коалиции, Игорю Коломойскому следует помнить, что в случае серьезных политических колебаний далеко не вся его креатура останется верной ему до конца. Ярким тому примером является бывший его соратник, мэр Днепропетровска Борис Филатов, с которым сегодня у олигарха фактически враждебные отношения, поскольку Филатов встал на сторону президента Порошенко во время его конфликта с Коломойским.

Впрочем, новейшая украинская история богата самыми удивительными политическими метаморфозами, причем в самых разных направлениях. Например, лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга ранее призывал двигаться в НАТО и даже «отрывать регионы от Москвы», но сегодня сегодня озвучивает вполне пророссийские лозунги.

К примирению с Россией призывает сегодня и такой активный ранее майданщик и близкий соратник экс-президента Виктора Ющенко, как Евгений Червоненко.

Впрочем, это все лирика. Как и что будет – покажет только время. А пока предстоит преимущественно закулисная, но тем не менее ожесточенная борьба за контроль над президентом и будущим правительством, которое может появиться уже в конце лета – начале осени.

Шансы проамериканского лобби в этой борьбе кажутся более предпочтительными. Но сбрасывать со счетов такую прожженную фигуру, как Коломойский, тоже не стоит. Он знает толк в политических интригах, а тем более играет на своей территории. Не зря ведь Коломойский пригрозил Украине новой гражданской войной.