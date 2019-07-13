Мокрые штаны: Зеленский в Одессе снова струсил

13.07.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Знаете, молодой человек, я таки знал, что ничего хорошего не выйдет из президентства довольно-таки посредственного комика в стране, которую мог бы спасти от полного краха только действительно сильный лидер. Но, глядя на то, что вытворяет наш «75-%» клоун, получивший эти рекордные голоса только за счет противостояния конченному нацисту Порошенко в качестве аванса от уставшего народа, я понимаю — все не плохо. Все значительно хуже! И это видно невооруженным глазом хотя бы, по тому, что он неуклюже вытворяет в Одессе. Судите сами!

…Чуть меньше недели тому назад, пребывая в нашем городе, сей титулованный лицедей обещал наконец-то назначить губернатора области. Все дело в том, что выбранный им уже тогда кандидат на сей пост, бизнесмен Андрей Андрейчиков, вызвал бурю в стакане воды – парочку «всенародных митингов протеста» в лице… жалкого десятка национально озабоченных «активистов», чье мнение для Одессы столь же важно, как и погода на Марсе!

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Тем паче, сам наш президент что тогда, что сегодня, признаёт – дескать, его я хорошо знаю и доверяю ему…но – при этом трусливо добавляет нынче: – дескать, ежели сумлеваетесь – готов устроить какой-то вовсе непонятный конкурс на сей предмет.

Заметим, назначение губернатора – сугубая прерогатива президента! И если оный боится мнения «подавляющего меньшинства», то возникает резонный вопрос – а ты сам, то, голубчик, в свою всенародно подтвержденную власть веришь, или – тоже, сомневаешься?!

Тем паче, сегодня легко и безапелляционно, наш пан президент отправил в отставку шефа местной таможни. Что характерно, не слишком озаботившись мотивацией сего решения. И это понятно – ну что же в нашем городе есть более «кормушечного» и реально близкого интересам киевских паханов, чем таможня! А поэтому, на еще теплое место уже назначен киевский чинуша… И здесь – ничье мнение Зеленского не волновало.

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А пост одесского губернатора, судя по всему, будет разыгрываться едва ли не на позорной лотерее или аукционе, где победителем станет тот, кто… догадывайтесь сами! И клоака «активистов» одобрит того, кто будет ей угоден. Точнее, – тем, кто проплачивает её беснования.

Право, мне чисто по-человечески жалко в этой непристойной ситуации Андрея Андрейчикова, о коем, кстати, я впервые услышал дней десять тому назад как раз в связи с его потенциальным назначением, а посему – абсолютно не заинтересован в этом персонаже…

Жалко потому, что даже если его приятель и деловой партнер Зеленский и ухитриться протолкнуть его кандидатуру – это вовсе не означает того, что он не сдаст его при первом шухере.

Стыдно жить при слабой и трусливой власти, господа! И ведь это только начало правления! Чем-то оно закончится!?