Молчи и жди обмена: СБУ издевается над учительницей русского языка

18.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российской власти пора вводить персональные санкции в отношении украинских прокуроров, спецслужбистов и следователей за беспредел, который они устроили в отношении русских на Украине.

Об этом у себя в «Facebook» сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Елена Бережная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бережная отметила, что её Институт продолжает защиту учителя русского языка и литературы, главу общественной организации «Русичъ» в Херсоне Татьяну Кузьмич. Напомним, женщину арестовали в конце августа после очередной поездки в Крым (что не запрещено для граждан Украины).

По данным украинских спецслужб, Кузьмич, находясь на полуострове в 2015 году, была якобы завербована ФСБ и шпионила в Херсонской области в пользу России. Как отмечалось ранее, вполне вероятно, внимание СБУ могло быть вызвано тем, что с 2008 года женщина участвовала в фестивале Великое русское слово, который проводился в Крыму.

«После официальных заявлений МИД РФ и Россотрудничества о незаконности ареста Татьяны, правоохранители Херсона пошли на циничный беспредел, – написала Бережная. – Кузьмич вывезли из СИЗО якобы на допрос, однако следователя в помещение СБУ не было, а присутствующий прокурор Бондарь – процессуальный руководитель по этому уголовному производству, потребовал от Татьяны написать официальное заявление следователю об отказе от адвоката Новицкой Светланы, которая является юристом Института, и настоял на сотрудничестве с адвокатом Анатолием Попович».

«Мотивация – Вам не нужна шумиха по Вашему делу, здесь не нужны представители ООН, ОБСЕ, подпишите угоду с прокурором и пойдёте на обмен. Такого беззакония история ещё не знала!» – добавила правозащитница.

Бережная (слева)

При этом, по словам Бережной, адвокат Попович согласился с проведением закрытого судебного заседания по наложению ареста на имущество Татьяны Кузьмич, не возражал против этого ареста, не потребовал возврата незаконно изъятых денежных средств, так как суд не разрешал их изымать.

Также она информировала, что 23 сентября состоится рассмотрение апелляции по изменению меры пресечения. Ранее сообщалось, что херсонский суд распорядился оставить Кузьмич под стражей до 9 октября.

«Справедливость обязательно восторжествует! Пора, наконец, власти РФ вводить персональные санкции в отношение таких горе-прокуроров и следователей! Иначе все, кто ценит и интересуется русской культурой и историей, окажутся в Гестапо СБУ», – призвала Елена Бережная.

Ситуацию прокомментировал не признавший госпереворот 2014 года, вынужденный покинуть Украину экс-депутат Верховной рады от Херсонской области Алексей Журавко.

«Самое настоящее политическое Гестапо, беспредел! Вспомните тюрьмы политзаключённых, которые в Мариуполе находились, которые в Харькове, в Киеве есть. Эти каратели из СБУ прекрасно понимают, что они ничего не докажут, поэтому они любыми путями прибегают к таким методам.

Просто от следствия крадут людей. За всякую мелочь держатся, чтобы как-то всё-таки осудить и показать свою великую деятельность. Вообще-то, это и есть преступление против человечности, это самый настоящий беспредел», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».