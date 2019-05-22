22.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Украина
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Молдавский дипломат попросил Зеленского не пачкать руки

Бывший постпред Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре обратился к новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому с открытым письмом, в котором он просит не возобновлять коррупционных схем выстроенных бывшим президентом Украины Петром Порошенко и олигархом «хозяином Молдовы» Владом Плахотнюком.

Текст письма публикует сайт Newsmaker, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плахотнюк в этих вопросах был первопроходцем в регионе, своеобразным гуру для других лидеров с авторитарными замашками, в т.ч. Порошенко, который был, с нашей точки зрения, его послушным учеником. В регионе сформировался неофициальный, но хорошо функционирующий, криминальный интернационал. Президентские выборы в Украине этот позорный интернационал подорвали. Группировка Плахотнюка в растерянности. Эти люди отчаянно ищут встречи с новым руководством Украины. Плахотнюка беспокоит судьба его воровских схем, в которых участвовали «друзья» из Украины», – написал Тулбуре.

Он рекомендует Зеленскому не встречаться с Плахотнюком и не иметь дел дел с его людьми.

«Мы считаем, что с такими людьми, как Плахотнюк и его окружение, людьми, долгие годы грабивших со своими украинскими подельниками молдаван и украинцев, встречаться не надо. После них невозможно отмыть руки. Люди такого типа должны стать уходящей политической натурой, и задерживать их не надо», – написал Тулбуре.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Молдове считают, что Зеленский отказался говорить с Плахотнюком

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