Молдавский народ перестал бояться русских танков

01.08.2019, Москва, Елена Острякова

Бывший «хозяин Молдовы» олигарх Влад Плахотнюк говорит об угрозе захвата Молдавии Россией для того, чтобы добиться поддержки своих кураторов из США.

Об этом молдавский президент Игорь Додон заявил в интервью телеканалу NTV Moldova, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта аргументация не для внутреннего пользования, не для граждан Республики Молдова. Внутри страны эта боязнь «русских танков» уже прошла. Люди увидели роль России в решении политической проблемы у нас. Я думаю, это месседжи для тех, кто прикрывает и контролирует его там, где он сейчас находится. Я думаю, это для американцев. Опять хочет запугать, что русские идут, а Додон берет всю власть в Молдове и становится вторым Плахотнюком. Но второго Плахотнюка не должно быть и не будет», – сказал Додон.

Он также полагает, что Плахотнюк, сдав депутатский мандат, «пошел на опережение», поскольку генпрокуратура Молдавии готовила запрос о лишении его неприкосновенности.

30 июля Плахотнюк заявил, что отказывается от депутатского мандата, поскольку Молдавия контролируется Москвой. Беглого олигарха видели в Майями.