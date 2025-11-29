Молдавский русофоб: «Цель России неизменна – грозить Европе из Берлина»

Вадим Москаленко.  
29.11.2025 08:20
  (Мск) , Киев
Просмотров: 34
 
Дзен, Молдова, Политика, Русофобия


Молдова присоединится к борьбе с бандеровщиной на Украине в случае свержения режима Майи Санду.

Об этом в ходе «круглого стола» в Киеве заявил  главредактор русофобского молдавского грантоедского портала «Нокта» Михаил Сиркели, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цель России – это российские сапоги в Берлине, как это было до 89 года. Я совершенно согласен с тем, что грозить он Европе хочет оттуда. Но вынужден признать, что мы сами не очень быстро поняли, что происходит. Первой жертвой российской агрессии была Молдова. Важно правильно называть то, что мы видим и с чем сталкиваемся. Потому что до сих пор, к сожалению, в Республике Молдова не слышу, точнее, слышу, но нет однозначной позиции, что Приднестровье – это не сепаратистский регион, а оккупированная территория.

Важно понимать, что Молдова – это очень важное звено в структуре безопасности. Мы, свободные журналисты Молдовы, чётко понимали, что Молдова – это тыл Украины. И Россия хочет захватить Республику Молдова невоенным путём, через выборы», – стращал выступающий.

«Начали бы сворачивать демократические процессы по принципу того, что сейчас происходит в Грузии, только в ускоренном темпе. Намного более брутальном, намного более жёстко свернуть демократию в течение нескольких месяцев для того, чтобы от неё вообще ничего не осталось. И втянуть Республику Молдову в войну против Украины», – вещал грантоед.

