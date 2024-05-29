«Молдова це Европа»: Гагаузы в шоке от разгона митинга против визита Блинкена

Дмитрий Кайнаржи.  
29.05.2024 16:01
  (Мск) , Комрат
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Гагаузия, Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политические репрессии


Депутат молдавского парламента Александр Суходольский потребовал расследования действий полицейских, жестоко разогнавших мирный протест общественников из Гагаузии против визита в Кишинёв госсекретаря США Энтони Блинкена.

Целью акции, по словам участников, было обратить внимание одного из главных представителей внешнего руководства режимом Майи Санду на произвол, который творят его протеже в отношении Гагаузской автономии.

Депутат молдавского парламента Александр Суходольский потребовал расследования действий полицейских, жестоко разогнавших мирный протест общественников...

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«Но прозападный режим не считается с мнением граждан – полицейские задержали многих активистов из Гагаузии, выйдя за рамки закона, так как никаких противоправных действий представители автономии не совершили», – отметил Суходольский, в прошлом вице-спикер Народного собрания Гагаузии.

По словам депутата, прессинг, под который попали гагаузы сегодня, происходит впервые за весь период существования автономии.

На произошедшее отреагировал и лидер блока «Победа», политэмигрант Илан Шор.

«Я обещаю, что каждый полицейский, который выполняет незаконные указания режима, будет сидеть в тюрьме», – написал он, прикрепив к сообщению видео полицейских, жестоко разгоняющих акцию протеста.

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