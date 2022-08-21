Молдова должна решить вопрос вхождения в ЮЗФО РФ

Украина должна быть уничтожена как террористическая организация.

Об этом в эфире «Дума ТВ» заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина еще в 2014 году превратилась в террористическую организацию. И как любая террористическая организация она должна быть полностью ликвидирована. В каком формате войдут в состав РФ те регионы, что сейчас называются Украиной, это уже вопрос технический», – сказал Вассерман.

Он также изложил свое видение административно-территориального деления России будущего.

«Я долгое время считал, что это будет Юго-Западный федеральный округ, но за эти 8 лет насилие внутри Украины приняло такие жесткие формы, что некоторые регионы не смогут ужиться даже в составе одного федерального округа. Придется создавать минимум два: Юго-западный и Новороссийский.

Новороссийский пройдет от Харькова через Донбасс по берегу Черного моря совершенно точно до Тирасполя, а может и до Кишинева. Тут надо самим молдаванам решать, с кем им больше по пути: с Румынией или с Россией. Но учитывая первый опыт поглощения Бессарабии Румынией в 1918 году, я думаю, что большая часть молдаван решит, что им спокойнее чтобы Россия их защищала от Румынии, а не наоборот», – сказал Вассерман.