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«Газпром» в этом отопительном сезоне, вероятно, не будет обеспечивать газом правый берег Днестра.

Об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

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«Мы учитываем сценарий, что у нас не будет газа для правого берега от “Газпрома”. В этом случае мы полностью покроем свое потребление газа в зимнее время за счет объёмов, закупаемых в настоящее время компанией “Энергоком”».

Госкомпания «Энергоком» является фирмой-прокладкой, закупающей энергоресурсы, продающей их компаниям-поставщикам и получающая баснословную прибыль. 3 августа «Энергоком» выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что закупил 300 млн. кубометров газа.

«Теперь мы получаем газ по хорошим ценам. У нас есть ресурсы, у нас есть деньги, чтобы обеспечить достаточно запасов, в том числе до окончания отопительного периода», – заявил министр энергетики Виктор Парликов.

По иронии, Молдова закупает на зарубежных рынках газ российского происхождения, но платит за него втридорога. На сегодня стоимость газа для Молдовы, с учётом хранения в газохранилищах на территории Украины, составляет порядка 570 долларов за тысячу кубометров. В результате конечный потребитель получает газ по неподъёмной цене. Это на языке нынешней власти называется «энергетической безопасностью».

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