Молдова испугалась Киркорова

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Российскому певцу Филиппу Киркорову запрещен въезд в Молдову.

Молдавские пограничники задержали исполнителя сегодня ночью в кишиневском аэропорту, куда он прилетел чартерным рейсом.

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«Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы [Филиппом Киркоровым] не были соблюдены», – говорится в сообщении погранслужбы.

Цели визита Киркорова в Молдову неизвестны, концертов в стране не намечается. Журналисты предположили, что его пригласили на частный корпоратив, однако неожиданно с заявлением выступил адвокат оппозиционного молдавского политика Марины Таубер Аурелиу Коленко. Он утверждает, что российский певец прибыл по его приглашению, чтобы дать показания в суде.

«Филипп Киркоров является одним из ключевых свидетелей по делу Марины Таубер. И власти Молдовы опасаются того, что Киркоров даст правдивые показания. Которые мы в ближайшем будущем предоставим в суд и на обозрение прессы», — сказал Коленко.

Депутата молдавского парламента Таубер обвиняют в том, что она позволила незаконное финансирование политической партии «Шор» организованной преступной группой и участвовала в фальсификации финансового отчета формирования за первое полугодие 2022 года, чтобы скрыть полученные и потраченные партией деньги. Ее лишили депутатской неприкосновенности и арестовали на 30 дней. В Кишиневе прошли массовые митинги в защиту Таубер.

Власти Молдовы начали массовую зачистку оппозиционных политиков этой весной. В мае был заключен под домашний арест бывший президент страны Игорь Додон. Его обвиняют в госизмене. В июне по обвинению в «пропаганде войны» был арестован оппозиционный гагаузский журналист Николай Костыркин.

Однако практика запретов на въезд в страну для россиян существовала в Молдове задолго до этого. В мае был задержан в аэропорту и депортирован корреспондент «РИА Новости» Артур Шайхутдинов.

Депортацию и запрет на въезд россиянам практиковало ранее правительство, подконтрольное криминальному олигарху Владу Плахотнику. В 2017 году оно объявило российского вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата и запретило въезд в страну делегации города Москвы, направлявшейся с целью развития межрегиональных связей.

Был наложен запрет на въезд известному политологу Михаилу Делягину, корреспонденту газеты «Комсомольская правда» Дарье Асламовой, ряду ученых и журналистов. Под аналогичные санкционные меры попали помощники главы Федерального агентства по делам молодежи и многие другие российские представители из самых разных сфер.

В 2019 году Плахотнюк бежал из страны под страхом уголовного преследования. Однако ставящая себе в заслугу его изгнание Майя Санду, став президентом, возобновила практики криминального олигарха. В декабре прошлого года пограничная служба Молдовы задержала и депортировала 9 российских политологов, которые направлялись в качестве наблюдателей на президентские выборы в Приднестровье.

Власти Молдовы открыто встали на сторону Киева в украинском конфликте. При этом недавно Филипп Киркоров посетил раненых российских бойцов в госпитале в Крыму.