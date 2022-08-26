Молдова медленно излечивается от евроинтеграционного дурмана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новый политический сезон в Молдове был открыт созывом внеочередной сессии парламента и декларацией двух оппозиционных сил о бойкоте парламентских заседаний.

Вице-спикер парламента Влад Батрынча, возглавляющий исполком Партии социалистов, заявил, что фракция Блока коммунистов и социалистов отказывается от участия в заседании парламента, поскольку не намерена голосовать за поправки к Закону о государственном бюджете на 2022 год.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Мы внимательно изучили законопроект, внесенные поправки и констатируем: правящая партия и правительство не предлагает конкретных решений по выходу из кризиса, все предложения носят только косметический характер», – заявил Влад Батрынча.

По его словам, коммунисты и социалисты неоднократно предлагали меры по выходу из кризиса, но власти проигнорировали все предложения левой оппозиции.

Вице-спикер парламента обвинил власти в том, что они не способны ничего предпринять для преодоления энергетического и продовольственного кризиса в стране. Ввиду резкого повышения цены на газ и невозможности переговоров о снижении цены по причине резкого ухудшения отношений с Россией по инициативе президента Майи Санду, граждане страны получат платёжки с астрономическими суммами – и то при условии, что Молдова расплатится с «Газпромом» и не будет отключена от газа.

«Что ждет граждан осенью и зимой? Какие системные решения способна предложить власть, чтобы преодолеть этот кризис и помочь гражданам в кризисный период? Что будут делать люди с этими платежками?», – задал риторический вопрос Влад Батрынча.

По его словам, правительство не предлагает решений и по борьбе с продовольственным кризисом: «Мы неоднократно предлагали конкретные инициативы для стимулирования национального производства, чтобы у нас были товары местного производства, чтобы можно было обеспечить реальный рост национальной экономики». Ранее премьер-министр Наталья Гаврилица отказалась поддержать закон о внутренней торговле, согласно которому 50% полок в торговых сетях должны быть отданы национальным товаропроизводителям, поскольку этот закон противоречит соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Влад Батрынча заявил, что фракция Блока коммунистов и социалистов будет добиваться отставки кабинета министров и проведения досрочных парламентских выборов, «в которых нуждается вся страна». Правда, голосов в парламенте для этого у оппозиции нет.

О бойкоте парламентского заседания объявила и фракция партии беглого олигарха Илана Шора, которая в последние месяцы стала главным инициатором массовых организованных митингов протеста. Сегодня партия «Шор», чья представительница Марина Таубер находится под арестом в СИЗО, провела акцию протеста у офиса представительства Евросоюза в Молдове. Участники акции высказали претензии представителям ЕС за поддержку диктаторского режима Майи Санду. В руках у митингующих, помимо плакатов «Долой Майю Санду!» и «Свободу Марине Таубер!», были плакаты «Ваше молчание делает вас соучастниками!», адресованные непосредственно еврочиновникам.

Критика в адрес ЕС и его структур со стороны оппозиционных политиков и журналистов звучит всё более часто. Даже Майя Санду вынуждена была признать, что «кража века» – выведение за пределы страны суммы в 1 миллиард евро – была совершена при непосредственном участии западных финансовых учреждений.

«Санду опять лукавит и не все договаривает. Западные финансовые учреждения были не только соучастником «кражи миллиарда», но и ее самыми конечными бенефициарами. И не только потому, что украденный миллиард, в конечном счете, оказался на счетах этих самых учреждений», – пишет журналист Дмитрий Чубашенко.

Он назвал Европейский банк реконструкции и развития конечным бенефициаром кражи миллиарда.

«Но об этом Санду не скажет. «Пчелка Майя» не может пойти против западного «меда», которым ее помазали», – отметил журналист.

Депутат молдавского парламента, политолог Богдан Цырдя в своём телеграм-канале привел факты экстраординарных мер по экономии тепла в европейских странах в преддверии зимы в условиях энергетического кризиса, созданного их же собственными руками. Так, в Испании кондиционеры в общественных местах теперь не могут быть настроены ниже 27 градусов, а отопление зимой – теплее, чем 19 градусов. В Германии с сентября в общественных местах будет выключена горячая вода. Будет запрещено включать подсветку зданий. Хорватия собирается топить дровами.

«Европа изо всех сил готовится мёрзнуть назло Путину. И вы нас туда тащите? А это точно “цивилизованный и процветающий мир”?» – пишет Богдан Цырдя на своём канале.

В то же время, ряд политиков, в том числе прочно ассоциируемых с левым флангом молдавской политики, стремятся усидеть на двух стульях. Мэр Кишинёва Ион Чебан, который долгое время был секретарём по идеологии Партии социалистов и подписывал инициативу об аннулировании договора об ассоциации с ЕС, заявил о запуске своего политического проекта – движения «Национальная альтернатива», которое будет выступать за европейскую интеграцию. Кишинёвский градоначальник заявил, что «никогда не отказывался от идеи евроинтеграции», и напомнил, что возглавлял национальную комиссию по евроинтеграции в годы президентства коммуниста Владимира Воронина.

Иона Чебана подверг критике его бывший коллега, экс-президент Игорь Додон в ходе импровизированного выступления перед своими сторонниками у стен Высшей судебной палаты, где рассматривается вопрос об отмене его домашнего ареста.

«Вижу, что сегодня “в тренде” быть проевропейским. А я считаю, что мы должны быть промолдавскими, а не проевропейскими».

Бывший глава государства напомнил, что «самые большие глупости и нарушения в истории страны совершали именно проевропейцы».

Зато кишинёвского мэра поддержал бывший идеолог Партии коммунистов Марк Ткачук, ныне возглавляющий политформирование «Гражданский конгресс». По его словам, это правильно, что в Молдове появится «новая проевропейская партия, во главе которой будут не целлулоидные манекены с пластиковыми стаканчиками в лапках, макбуками в рюкзачках и текстами, сочиненными нейросетью, а вполне прагматичный и искушенный мужик, уже превративший Кишинёв в некое подобие города».

Таким образом, в то время как Евросоюз втягивает Молдову вслед за собой в энергетический и продовольственный кризис, а порочную деятельность европейских структур вынуждена скрепя сердце признать даже Майя Санду, когда европейские чиновники становятся соучастниками творимого в Молдове беззакония, мэр Кишинёва считает европейскую идею достойной для своего политического позиционирования.

Рискнём предположить, что вряд ли эта идея ему поможет в реализации собственного проекта. Предателей презирают все: бывшие сторонники с презрением отворачиваются, а новые единомышленники не доверяют.

Наиболее вероятное будущее у Иона Чебана – судьба бывшего мэра Риги Нила Ушакова, который, победив за счёт голосов русскоязычного населения столицы Латвии, также долгое время флиртовал с прозападными силами. В результате, после многочисленных обвинений и травли, отвергнутый всеми, он был вынужден покинуть Латвию и голосовать в статусе рядового члена Европарламента за все антироссийские резолюции.

В целом Молдова, пусть медленно и мучительно, но выздоравливает от евроинтеграционного дурмана, и этот процесс необратимый. Зимний энергетический, продовольственный, и социальный кризис станет последним аккордом такого выздоровления.