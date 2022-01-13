Молдова нарывается на третий ультиматум «Газпрома»

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Кишинев столкнулся с острой нехваткой денежных средств, необходимых для оплаты поставок российского газа.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Известиях» пишет эксперт Межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.

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«Похоже, молдавская сторона решила проверить великодушие российского газового монополиста на прочность. «Молдовагаз» опять просит «Газпром» пойти на уступки и отсрочить срок платежа за газ до конца января», – пишет Кезик.

Как заявил вице-премьер Молдовы Андрей Спыну, Кишиневу может не хватить 25 миллионов евро, чтобы расплатиться с «Газпромом» за поставленный в декабре газ и оплатить январский аванс.

«При этом правительство предупреждает своих граждан, а точнее пугает тем, что тариф на газ для потребителей в Молдавии может вырасти на 30%, если закупочная цена топлива сохранится на уровне $647 за тысячу кубометров. А ведь российская компания уже неоднократно шла на уступки для молдавской стороны. И тогда, когда уступила в цене и прикрыла глаза на историю с долгом, и когда, несмотря на ультиматум о приостановке поставок, позволила позже положенного срока (в ноябре) произвести оплату, речь шла о $74 млн», – напоминает автор.

Она предполагает, что сейчас руководство «Газпрома», взвешивая все за и против, размышляет о том, как поступить.

«Конечно, в контракте прописаны штрафные пени, но это не решает проблему, и ответа на вопрос «как поступить» сейчас у «Газпрома», похоже, нет. Во всяком случае, пока его представители не выступили с очередным ультиматумом. А их в конце прошлого года мы слышали дважды, и дважды «Газпром» шел на уступки. Станет ли третий раунд решающим, узнаем совсем скоро», – резюмирует Кезик.​

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