Молдова подлыми методами срывает выборы в Приднестровье

Молдавские силовики пытаются сорвать приднестровские выборы в советы всех уровней.

Об этом сообщает телеканал «Первый приднестровский», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По оперативным данным, перед Единым днём голосования (30 ноября) сотрудникам избирательных комиссий в ПМР стали поступать звонки с угрозами с молдавских номеров, докладывают в МГБ. Цель – склонить людей к увольнению, чтобы тем самым сорвать проведение выборов.

Сотрудники молдавских спецслужб Молдовы используют для этого шантаж. Тем, кто оформляет молдавское гражданство РМ, заявляют, что решение о его выдаче зависит от молдавских силовиков. Также есть случаи, когда запугивают лишением гражданства Молдовы и уголовным делом по «закону о сепаратизме», уточняет приднестровская пресса.

Президент ПМР Вадим Красносельский уверен, что выборы пытаются сорвать силы извне.

«Силы, которые хотят разрушения государственности, бьют по фундаменту. Каким образом? Агитируя не прийти на выборы, голосовать против всех, портить бюллетени и так далее. На что рассчитывают эти люди? На хаос. Люди, которые призывают к какому-либо противодействию на выборах, являются либо пешками в чужой игре, либо прямыми провокаторами. Люди, которые занимаются провокациями, получают за это заработную плату и отрабатывают свой материал», – сказал Красносельский.

Эксперты считают, что низкая явка избирателей или большое число голосов «против всех» может сподвигнуть Кишинёв к усилению блокады ПМР.

На фоне этих событий наблюдатели и эксперты пристально следят за происходящим.

«В последние годы Кишинев старательно препятствует допуску международных избирателей в Приднестровье, тем самым стремясь поставить под сомнение легитимность не столько самих выборов, сколько приднестровских властей. Кишиневом намеренно создается иллюзия закрытости региона и неправомочности существующего там политического режима. Плохой результат может стимулировать Кишинев усилить блокадную политику по отношению к Приднестровью, хороший результат, напротив, может заставить пересмотреть политику в пользу «пряника», а не «кнута». Но стратегия Молдовы вряд ли изменится», – заявил «Независимому общественному мониторингу» приднестровский политолог Игорь Шорников.

«Молдавские власти всячески мешают Приднестровью: фактически они эти электоральные кампании не признают как легитимные, и поэтому здесь будет проблема, связанная с тем, что международным наблюдателям будет к нам в этот раз сложно доехать. Последние блокады Республики во многом имели целью делегитимизировать существующий режим, но граждане у нас политически грамотны и понимают, что давление извне направлено на дискредитацию приднестровской государственности, думаю, что явка будет достаточной для того, чтобы выборы были признаны легитимными», – уверен его коллега Иван Войт.

Попытки молдавских саботажников пока не приносят результата. За три дня предварительного голосования в ПМР изъявили свою волю почти 3 тыс граждан. На выборах планируется присутствие наблюдателей из Абхазии и Южной Осетии.