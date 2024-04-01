Молдова вслед за Румынией выразила готовность принять участие в послевоенном разграблении Украины

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Президент Молдовы Майя Санду встретилась со спецпредставителем США по «восстановлению экономики Украины» Пенни Притцкер. В ходе встречи глава Молдовы подчеркнула важность продолжения помощи США Украине, «которая своим сопротивлением российскому вторжению защищает мир, в том числе, и в Республике Молдова», сообщает пресс-служба президента РМ.

Обсуждение было сосредоточено на роли, которую может сыграть Республика Молдова в процессе «восстановления» Украины. И эта роль оказалась весьма ограниченной: Молдова будет предоставлять для западных компаний, участвующих в «помощи» Украине, свои «современные и безопасные» автомобильные и железные дороги, которые «облегчат сообщение Украины с Румынией и остальными странами ЕС, стимулируя региональную торговлю и экономику Молдовы».

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Кроме того, Кишинёв в лице президентессы, выразил готовность принять у себя западные компании, участвующие в восстановлении Украины, дабы «облегчить их доступ и последующие инвестиции в соседнюю страну».

«Современные и безопасные автомобильные и железные дороги на нашей территории могут облегчить сообщение между Украиной и Румынией и остальными странами Европейского Союза, стимулируя региональную торговлю и нашу экономику. Более того, наша страна готова принять у себя компании, участвующие в восстановлении Украины, чтобы облегчить их доступ и последующие инвестиции в соседнюю страну», – вещала румынка.

Таким образом, Молдова, вслед за Румынией, принявшей у себя в октябре прошлого года форум «Восстановление Украины», готовится занять своё место в очереди на окончательное разграбление Западом соседней страны под прикрытием её «восстановления» по афганскому сценарию. Однако западные кукловоды отводят Молдове подобающую ей весьма скромную и неблагородную роль инфраструктурного придатка.