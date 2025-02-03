Для Молдовы будет везением, если Трамп так и не узнает о её существовании

Елена Острякова.  
03.02.2025 17:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 358
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Молдова, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Молдова не является приоритетным направлением внешней политики США.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Илья Куса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не является приоритетным направлением внешней политики США. Об этом на пресс-конференции в Киеве...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Молдова не считается зоной жизненно важных интересов США. При нынешней администрации Трампа — тем более. Прогнозируем, что они не будут заниматься больше Молдовой, чем это было раньше. Даже если они сберегут нынешние объемы активности в Молдове, это уже будет хорошо, учитывая то, что администрация Трампа хочет сокращать траты везде, где можно», – сказал Куса.

Он считает, что Молдова может быть интересна для США только как небольшая площадка для конкуренции с Россией.

«Главной ценностью Молдовы для США всегда была политико-идеологическая конкуренция с РФ. Здесь не было какой-то большой битвы за рынок или экономические ресурсы. Скорее, это был вопрос про символическую идеологическую и политическую конкуренцию с Россией, которая пыталась удержать контроль над Молдовой в рамках своей постсоветской политики. США вместе с Европой пытались показать, наоборот, заигрывая с идеей евро-атлантической интеграции Молдовы, блокировать эту экспансию России», – рассуждал Куса.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить