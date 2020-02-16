Молдове могут в любой момент отключить самостоятельность

16.02.2020, Москва, Елена Острякова

То, что молдавский МИД позволил себе отчитать российского посла за посещение Тирасполя, свидетельствует о начале президентской гонки в Молдове.

Об этом в эфире телеканала ТСВ заявил политолог Сергей Широков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не про внешнюю политику, а про выборы. Не стоит искать логику в этих движениях. Начинается спектакль политтехнологий. Господину Додону сейчас будет выгодно достать из пыльного шкафа радикальный национализм, который будет призывать народ на площадь и устраивать обструкцию чиновникам. Тем самым он мобилизует свой электорат, показывая, как он отстаивает здесь российские интересы и борется за Молдову. В какой тяжелой ситуации он находится, и как ему нужна помощь со стороны России, а, может быть, и Приднестровья», – сказал Широков.

По его мнению, до поры до времени молдавский МИД может позволять себе демарши в отношении России, не опасаясь ответной реакции.

«Та повестка дня, которая есть у России, не позволяет Молдове быть на первом месте, поэтому молдавские политики могут какое-то время баловаться с националистами и радикалами. Баловаться санкциями в отношении Приднестровья до тех пор, пока в Кремле не произойдет серьезный разговор с серьезным человеком. Такой момент рано или поздно наступит», – сказал Широков.

Он пересказал свой разговор с одним очень информированным российским коллегой.

«Он говорит, что у Молдовы не очень приятная внешняя политика. Она и в ООН голосует то с нами, то против нас. Но с точки зрения экономики это 0,2% во внешнеторговом обороте России. Мы выключим ее в любой момент, когда будут пройдены некие красные линии. Это касается взаимоотношений с НАТО и внешнеполитического курса более или менее приемлемого состояния дел в сфере работы с соотечественниками», – сказал Широков.

Он полагает, что самостоятельность молдавского МИДа закончится в тот момент, когда крупные игроки – Россия, США и Евросоюз – определятся в отношении будущих контуров региона Украина-Белоруссия-Молдова.

Напомним, что послу России в Молдове Олегу Васнецову рекомендовали не принимать участие в мероприятиях политического характера, проводимых в Приднестровье. Такую позицию озвучил госсекретарь МИД Молдовы Думитру Солокан на встрече с дипломатом.