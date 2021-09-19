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19.09.2021 18:22 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Молдове не удалось сорвать российские выборы в Приднестровье

МИД Молдовы выразил посольству РФ в Кишиневе протест по поводу проведения выборов в Госдуму...

МИД Молдовы выразил посольству РФ в Кишиневе протест по поводу проведения выборов в Госдуму РФ на территории Приднестровья.

Как отметили в молдавском МИД, открытие участков на неконтролируемой молдавскими властями территории «не соответствует принципу территориальной целостности Молдовы».

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Ранее в Приднестровье была развернута кампания по агитации против участия в российских парламентских выборах. На дверях подъездов жилых и на машинах с приднестровскими номерами расклеивались листовки с призывом не ходить на выборы.

СМС аналогичного содержания рассылались на телефоны уже в дни голосования.

Российский военный эксперт Игорь Коротченко заявил в эфире телеканала ТСВ, что это спецоперация молдавский спецслужб.

«Эти призывы – это спецоперация, которая проводится спецслужбами Молдовы, чтобы посеять сомнения и колебания в приднестровцах», – сказал он.

Как показало голосование, приднестровцы не поддались на молдавскую пропаганду. Сегодня на входе в избирательные участки выстраивались очереди.

К полудню явка составила почти 26,5 тысяч.

В Приднестровье проживает 220 тысяч граждан России. Для них было открыто 27 избирательных участков. Для участия в голосовании можно предъявить и просроченный загранпаспорт, и даже паспорт СССР с отметкой о гражданстве.

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