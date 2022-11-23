Молдову превращают в военный плацдарм НАТО

У президента Молдовы настоящий праздник франкофонии. В конце прошлой неделе Майя Санду посетила саммит франкоязычных стран в Тунисе, а затем вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном отправилась в Париж на конференцию Платформы поддержки Республики Молдова.

Участники Платформы – она собирается уже в третий раз – решили выделить оказавшейся в жестком кризисе Молдове новый пакет помощи на сумму более 100 миллионов евро, которые пойдут на закупку газа, электроэнергии и на решение проблем беженцев. В Париже Майя Санду провела встречи с французскими парламентариями и предпринимателями – обсуждалось развитие сотрудничества, инвестиции в молдавский бизнес.

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О том, что могут потребовать от Молдовы взамен, в беседе с «ПолитНавигатором» рассуждает директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

ПолитНавигатор: Можно вначале уточнить: Платформа поддержки Молдовы, созданная в этом году по инициативе Румынии, Германии и Франции, что это за формат, каковы его цели?

Игорь Шорников: На самом деле эта структура по поддержке Украины, а не Молдовы. Платформа создавалась еще в марте, когда российские войска находились под Киевом и все ожидали высадки десанта в районе Одессы. В тех условиях Молдова рассматривалась как возможная прифронтовая территория, которая должна была взять на себя отдельные вопросы тылового обеспечения.

Сама Молдова, кроме предоставления территории и не очень развитой инфраструктуры, вряд ли могла обеспечить такие функции, нужна была солидная финансовая и техническая помощь. Соответственно, ЕС в лице двух стран-доноров и Румынии, которая также должна была внести свой вклад в организацию противостояния с Россией, и организовал «Платформу поддержки Молдовы».

Истинные цели Платформы камуфлировались необходимостью оказания помощи беженцам из Украины. Потом, однако, ход военных действий принял другой оборот, и Платформа оказалась невостребованной. Сейчас Платформу снова собираются задействовать, но зачем? Пока мы не можем ответить на этот вопрос.

ПолитНавигатор: В отношениях Кишинева и Парижа много пафоса. По итогам прошедших встреч Макрон обратился к Санду с благодарностью на румынском языке, президент РМ ответила на французском. Летом Макрон прилетал в Кишинев с рабочим визитом, который в Молдове назвали «историческим».

Макрон и Санду тогда не только обсуждали сотрудничество, но и гуляли вместе по Кишиневу. Видим, что с Францией у Молдовы сложились особенно теплые отношения. Почему именно с этой страной?

Игорь Шорников: На самом деле интересы коллективного Запада в нашем регионе продвигаются разными игроками. Первое место, безусловно, нужно отдать США, значительную активность на нашем направлении традиционно проявляют Великобритания и Германия, Швеция и Польша. А вот Франция лишь в этом году оказалась заметной. С чем это может быть связано?

Рискну предположить, что появление в нашем регионе столь мощного игрока, как Франция, может быть вызвано только необходимостью реализации здесь сопоставимых потенциалу этой страны задач.

Макрон, когда появился в Кишиневе, сразу заявил о необходимости модернизации молдавской армии и без лишних оговорок пообещал выделение Молдове 40 милилонов на эти цели. Это преподносилось как благотворительность, но на деле это был откровенный диктат. Возможно, именно Франция будет отвечать за превращение Молдовы в военный плацдарм на границах НАТО.

На самом деле Франция обладает очень мощным позитивным имиджем в Молдове, да и вообще в мире. Париж был культурной столицей Европы на протяжении по меньшей мере нескольких столетий. Да и сейчас Франция, действуя через организацию Франкофония, в которую входит и Молдова, остается одной из наиболее влиятельных в культурно-гуманитарном отношении стран мира.

Будет крайне удивительно, если Париж решится разменять свое культурное влияние в мире на продвижение агрессивной политики Запада, в том числе на молдавском направлении.

С другой стороны, Макрону нечего терять: мы видим, как французский культурный империализм на наших глазах утрачивает свои позиции во многих африканских странах. Причем происходит это, как считают в Париже, не без влияния России. Быть может, в ответ на это Франция и решила вторгнуться в традиционную зону российского влияния?

ПолитНавигатор: Глава Молдовы заявляет, что страна не свернет с пути, ведущему в Евросоюз, и ЕС Молдову в этом всячески поддерживает. Макрон заявил о дальнейшей поддержке реформ в Молдове. А Евросоюз ничего не настораживает в том, что происходит в Молдове сегодня и идет вразрез с европейскими ценностями? Например, непрозрачные кадровые назначения, информация о которых вылилась недавно на всеобщее обозрение?

Игорь Шорников: На примере некоторых высших чиновников ЕС мы видим, что этих людей ничего не смущает. Они проводят крайне прагматичную граничащую с цинизмом политику.

Есть задача оторвать Молдову от России, Санду и ее команда эту задачу худо-бедно выполняет, в том числе всецело полагаясь на западные инструкции.

Социально-экономический и внутриполитический провал команды Санду, который невозможно не заметить даже Брюсселю, безусловно, требует от Запада неординарных решений на молдавском направлении. Действующую команду придется обновлять, но вот только на скамейке запасных непривычно пусто.

Западники сами зачистили правый фланг в Молдове ради концентрации власти в руках Санду. Впрочем, я уверен, что решение – и не одно – у них уже заготовлено, вопрос только в красивой, как это у них принято, реализации очередного хитрого сценария. Думаю, что в скором времени мы увидим в Молдове новый мастер-класс от западных политтехнологов.

ПолитНавигатор: Во Франции принято решение о выделении Молдове помощи в размере 100 млн евро. Это случайно не те 100 миллионов, которые обещала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе недавнего визита в Кишинев?

Игорь Шорников: Вопрос с западной помощью Молдове весьма интересный. Только за один год нахождения у власти команды Санду Молдова получила от Запада порядка 1 миллиарда помощи посредством разного рода кредитов и грантов. Для такой маленькой страны – это большие деньги.

Тем не менее уровень жизни в стране катастрофически ухудшается. Населению, конечно, постоянно объясняют, что во всем виновата Россия и война. Но все же, такого притока внешней помощи, как это усиленно декларируется в СМИ, Молдова никогда не знала. Поэтому и возникает вопрос, а куда, собственно, эти деньги идут и почему население не чувствует никакого позитивного эффекта?

Возникает стойкое ощущение, что Молдова стала объектом каких-то крупных махинаций. Средства сейчас отнимают у европейских налогоплательщиков, а отдавать потом их придется жителям Молдовы десятилетиями.

Сейчас Макрон громогласно пообещал Молдове 100 миллионов евро на помощь беженцам, еще 85 миллионов евро на закупку энергии, 26 миллионов – на поддержку бизнеса, и еще 2 милилона евро на реформы в области энергетики. Что это за средства, кто их выделит, когда и как они будут расходоваться, и о каких деньгах говорила фон дер Ляйен? Об этом нам не говорят.

Это больше похоже на очередную информационную кампанию Запада в поддержку режима Санду. Мол, подождите, молдаване свергать Санду, сейчас мы вам дадим денег, зиму перезимуете, а там посмотрим. Урсула пообещала, теперь Макрон обещает, но в Молдове все меняется только к худшему.

ПолитНавигатор: Накануне президент Майя Санду в интервью журналу Politico заявила, что «Европе нужна сильная Молдова, достаточно сильная, чтобы поддержать Украину во время войны». Речь идет о помощи беженцам или о чем-то более серьезном? Некоторые эксперты пишут о плотном военном сотрудничестве Молдовы и Франции.

Игорь Шорников: К сожалению, приходится констатировать, что Евросоюз настроен на продолжительную конфронтацию с Россией, а значит буферные государства, в особенности Молдова, должны будут выступить в качестве инструмента для нового «натиска на Восток». Как далеко зайдет Кишинев по той дорожке, которую для него прокладывает Запад, похоже даже от молдавских политиков мало зависит.

Молдова – нейтральная страна, она не обязана участвовать в конфронтационной политике ЕС. Очень странно наблюдать военные приготовления Кишинева, учения НАТО на территории Молдовы, постоянные разговоры европейских первых лиц о модернизации молдавской армии, выделение Брюсселем соответствующих средств, получение вооружений от Германии, визиты в Кишинев руководителей западных разведок.

И абсолютно безвольную Майю Санду, которая с улыбкой принимает все, что от нее требуют западники. Это может привести к трагедии, расплачиваться за все это придется простым людям.

ПолитНавигатор: В своей речи президент Санду на заседании Платформы поддержки Молдовы указала, что протесты партии «Шор» в центре Кишинева – это часть «гибридной войны против Молдовы» и что людям за участие в антиправительственных протестах платит «преступная группировка, которая финансируется непосредственно Россией». Неужели действительно Россией? И каковы перспективы протестного движения в Молдове?

Игорь Шорников: У России сегодня не осталось никаких механизмов политического влияния в Молдове. Москва вынуждена только наблюдать за тем беспределом, который организован американцами и европейцами на территории Молдовы.

Отключить Молдову от российских энергоресурсов, присоединить ее к Третьему энергопакету ЕС – это чья идея? Брюссель на протяжении многих лет подводил Молдову к этому. А разрыв торгово-экономических связей с государствами СНГ? Брюссель через Восточное партнерство и Евроассоциацию уже 15 лет продавливает эту тему. Результаты этой политики налицо: Молдова – беднейшее государство Европы, а в этом году еще и рекордсмен по инфляции и росту тарифов.

Очень странно обвинять Россию в том, что люди вышли на протест из-за резкого ухудшения условий жизни.

Оказывается, Шор – пророссийский политик, ведь у него супруга – российская певица. Мало того, Плахотнюк оказывается тоже пророссийский политик, ведь США наложили на него санкции. И ничего, что в 2019 году Плахотнюка от власти отстраняли по инициативе России, и ничего, что после этого олигарх долгое время проживал в США. Аргументация молдавских властей – это явное неуважение к собственному народу. Они там действительно считают, что люди 1+1 сложить не могут?

Скорее всего, действующая власть просто повторяет то, что ей пишут западные советники. А на Западе уровень информационного контроля над обществом гораздо дальше продвинулся, чем в той же Молдове.

Санду может позволить себе заявлять что угодно, доверия в стране ей давно уже нет.

Что касается протестного движения в Молдове, то мы видим, что перспективы его крайне туманны. Власть не реагирует на требования людей и готова к силовому подавлению протестов. Да и лидеры протестного движения в растерянности. Оппозиция раздроблена и не может консолидироваться, к тому же у нее нет никакой международной поддержки. Санду, напротив, обладает поддержкой коллективного Запада.

Казалось бы, протесты давно должны были выдохнуться, пар должен был уйти в свисток. Но нет, людей загнали в такие условия, что у них не остается никаких альтернатив как вновь и вновь протестовать. Поэтому акции продолжаются.

ПолитНавигатор: Запад хочет оторвать Молдову от РФ, и официальный Кишинев двигается в этом русле, но большинство жителей Молдовы выступают за тесные отношения с Россией. Как разрешить это противоречие?

Игорь Шорников: Народ Молдовы сам избрал себе президента и парламент. Люди хотели жить как в Евросоюзе, хотели правового государства. Санду им это обещала, но получили они то, что получили. Сегодня многим очевидно, что они стали жертвами политтехнологий, их в очередной раз обманули.

Для жителей Молдовы всегда были важны добрые отношения с соседями, поэтому большинство не приемлет конфронтации с Россией. Но выступать сегодня в Молдове с пророссийскими лозунгами никто не рискнет. Это будет приравнено к пропаганде войны и будет жестоко караться.

Плохо так говорить, но сегодня народ Молдовы не является хозяином в собственном доме. Казалось бы, ситуация может измениться на выборах, очередных или досрочных. Но до очередных еще очень далеко, а досрочные могут произойти только по воле западных кукловодов. Тут замкнутый круг.