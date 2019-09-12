Молилась ли Захарова героям Новороссии?

12.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Официального представителя МИД РФ Марию Захарову в ходе брифинга спросили, молилась ли она героям Новороссии, «как это делало высшее военно-политическое руководство РФ».

Провокационный вопрос задал пропагандист украинского издания «УНИАН» Роман Цимбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В ходе брифинга между представителем МИД и Цимбалюком произошла словесная перепалка, во время которой Захарова делала пропагандисту разнос за грубое перекручивание слов президента РФ Владимира Путина.

Известное изречение Путина о том, что в случае наступления ВСУ на Донбасс украинскую государственность ждут тяжёлые последствия, Цимбалюк подал как личное посягательство российского президента на государство Украина в целом.

«Если опять пойти войной на людей, которые хотят мира и хотят мирной интеграции, и хотят при этом отстоять свои собственные права, то это будет иметь соответствующие последствия. Весь минский комплекс мер ровно об этом. Зачем вы это делаете?» – пристыдила Захарова пропагандиста.

«Мария Владимировна, в контексте государственности Украины у меня к вам вопрос: а вы за героев Новороссии молились в своё время? Потому что высшее военно-политическое руководство РФ это делало», – нагло спросил Цимбалюк.

«Я отхожу сейчас от ипостаси официального представителя МИД, у нас Церковь отделена от государства, но ваш вопрос был именно на религиозную тему. Вы когда-нибудь ходили на службу в церкви РПЦ? Наверное, нет. А вы сходите.

И вы услышите удивительное для себя, как в ходе служб в Русской Православной Церкви молятся за мир на Украине. Чтобы вы знали», – ответила поначалу несколько опешившая Мария Захарова.