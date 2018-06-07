07.06.2018, Москва, Елена Острякова

5 326 просмотров

Путин сообщил, чем закончится наступление Украины в Донбассе

Попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. Если это произойдет, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Невозможно запугать людей, живущих на Донбассе», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия оказывает и будет дальше оказывать помощь обеим непризнанным республикам.

«Мы видим, что там происходит, как люди все это переносят. То, что происходит в целом вокруг этих республик печально. Но это говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить проблему этих территорий. Как можно решать проблему, считая эти территории своими и организуя их полную блокаду. Как можно называть людей, проживающих на этих территориях своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, от которых страдают мирные жители», – подчеркнул президент РФ.