Политнавигатор - Новости России и Украины
07.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Война, Донбасс, Политика, Россия, Украина

Путин сообщил, чем закончится наступление Украины в Донбассе


Попытка наступления ВСУ на Донбассе будет иметь самые тяжелые последствия для государственности Украины.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос писателя Захара Прилепина.

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«Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдет. Если это произойдет, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Рассчитываю, что ничего подобного не случится. Невозможно запугать людей, живущих на Донбассе», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия оказывает и будет дальше оказывать помощь обеим непризнанным республикам.

«Мы видим, что там происходит, как люди все это переносят. То, что происходит в целом вокруг этих республик печально. Но это говорит о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить проблему этих территорий. Как можно решать проблему, считая эти территории своими и организуя их полную блокаду. Как можно называть людей, проживающих на этих территориях своими гражданами и постоянно подвергать их обстрелам, от которых страдают мирные жители», – подчеркнул президент РФ.

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