“Молочку” в Крым поставляют с материка предприятия-фантомы

13.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Факты фальсификации молочной продукции в Крыму выявляются в основном у материковых поставщиков.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявила первый заместитель председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Анастасия Лисовская-Чудинович, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В подавляющем количестве случаев, когда мы выявляем фальсификат и обращаемся в отделение Роспотребнадзора субъекта РФ, выясняется, что это не предприятие-производитель, а предприятие-фантом. По тому адресу, который указан на этикетке, предприятие вообще не существует. Даже перерабатывающих мощностей нет по этим адресам. Просто готовится этикетка с заведомо ложным адресом, либо фальсифицированный товар пытаются пропихнуть под маркой добросовестных производителей», – сказала Лисовская-Чудинович.

При этом, по ее словам, фактов фальсификации продукции крымского производителя практически не выявляется.

«Мы добились того, чтобы детские учреждения переходили на заказ молочной продукции у крымского потребителя. Это более качественная продукция. Крымские предприятия не допускают фактов фальсификации производимой продукции», – сказала Лисовская-Чудинович.