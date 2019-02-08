08.02.2019, Донецк, Александр Гусар

Очередной украинский миномёт «Молот», установленный для обстрела населённого пункта ДНР между домами подконтрольного ВСУ посёлка, взорвался, унеся жизни двух и тяжело ранив троих украинских военнослужащих.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что сегодня утром военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады вновь обстреляли из 120-мм минометов жилые дома в населённом пункте.

«Отмечу, что так называемые украинские десантники, а на самом деле – обычные бандиты, вели огонь, развернув огневые позиции для двух минометов посреди улицы между жилыми домами в населённом пункте Водяное. Так ВСУшники обеспечивают свою безопасность, прикрываясь мирными жителями. Они знают, что мы не будем стрелять по поселку и пользуются этим, подвергая, как всегда, мирное население опасности», – подчеркнул Басурин.

По его словам, у украинских десантников все шло по плану, пока хваленое украинское оружие не дало сбой.

«Прославленный миномет «Молот», унесший жизни более десятка украинских солдат, вновь подвел военных. По полученной от проверенных источников информации в Донецкой областной военно-гражданской администрации, один из минометов разорвался на седьмом выстреле, в результате чего погибли двое и тяжело ранены трое минометчиков. Как сейчас принято говорить, мгновенная карма, которая настигла преступников», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Он также добавил, что чтобы скрыть происшествие, командир роты 79-й бригады лейтенант Пастухов подал погибших и раненых подчиненных, как потери, понесенные якобы в результате обстрела со стороны ДНР.

«Это не единичный случай расположения огневых позиций украинских боевиков в жилых районах населенных пунктов для ведения огня по территории Республики, прикрываясь мирными гражданами. Такая тактика действий становится весьма популярной среди украинских вооруженных формирований и применяется всё чаще по всей линии соприкосновения», – констатировал Басурин.

В заключение представитель оборонного ведомства порекомендовал руководству ОБСЕ принять все необходимые меры и принудить украинское командование вывести вооружение из населенных пунктов и обеспечить безопасность мирного населения.

Напомним, ранее в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинский военнослужащий получил смертельную травму из-за опрокидывания при погрузке на железнодорожной станции Рубежное боевой машины пехоты.