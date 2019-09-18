Монетка с Крымским мостом испугала «незалежных» русофобов – как чеснок вампиров

18.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Сотрудники меджлисовского телеканала «ATR» мешали работать и открыто провоцировали российских журналистов из Крыма в ходе конференции ОБСЕ по свободе слова в Варшаве.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал журналист канала «Крым 24» Александр Макарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Конфликт завязался, когда корреспондент «ATR» Олег Борисов подошел к крымскому коллеге и начал говорить об «аннексированном украинском полуострове».

«Я не слышу ваших выступлений в Крыму. Почему я их не вижу и не слышу? Почему крымчане, в том числе крымские татары, не смотрят вас? Я могу въехать в Варшаву, в Польшу, в Евросоюз, который вроде бы не признает Крым российской территорией, и крымчанам нельзя никуда ехать. А я крымчанин. Я где нахожусь? В Польше», – ответил Макарь украинскому провокатору, после чего попытался вручить ему сувенирную монету с изображением Крымского моста.

«Мы на эту камеру с удовольствием снимем, как вы будете все бежать из Крыма, когда туда будут возвращаться все те, кто сейчас оттуда депортирован», – зло ехидничал Борисов.

По словам журналиста телеканала «Крым 24», монета с Крымским мостом помогла отпугнуть украинских провокаторов.

«Мы с коллегой работали, сливали видео, здесь подошли журналисты телеканала «ATR», причем некоторых из них я знал еще по Крыму, и начали провоцировать, задавать, всевозможные вопросы и обвинять во всех смертных грехах.

Так же, как чеснок для вампира, эта монетка с изображением Крымского моста подействовала на украинцев, журналистов телеканала «ATR». Эта монетка сувенирная, я специально её взял, но не для этих целей…

На самом деле, очень некорректно вели себя коллеги, с трудом можно назвать их коллегами, потому что пытались провоцировать не только меня, но и Эрвина Мусаева – моего коллегу крымского татарина, который выступал по этой теме.

Пытались провоцировать Машу Волконскую, Ольгу Леонову, которые достаточно активно выступали и продавливали позицию Крыма и которым, я напомню, не давали слова. Пытались поймать нас в кулуарах», – рассказал Александр Макарь.

При этом журналист добавил, что попытался подарить эту монетку представителям делегаций Канады и Украины, однако они обиделись и отказались разговаривать.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что прошедшая в Варшаве конференция Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ обернулась скандалом – представители Украины попытались сорвать выступление журналистов из Крыма, однако представителям российского полуострова все-таки удалось взять слово.