Монтян анонсирует «жесткую дрыщезалупинскую бойню»

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Возвращение на Украину бывшего замглавы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова связано с его намерениями взять под контроль рынок заказных судебных решений в стране.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Монтян, Портнов воспользуется хаосом в неработающей украинской судебной системе для того, чтобы получить над ней монопольную власть.

«Огромное количество судов в стране тупо не работает, потому что не могут найти дурачков работать в каких-нибудь дрыщезалупинских судах. Там и с людей денег не поимеешь, и зарплаты копеечные, и жить там надо, в этом дрыщезалупинске. Кому это надо? У нас огромный некомплект судей. То есть судебная система развалена вдрабадан. И будет еще хуже потому, что вернулся Портнов и, скорее всего, захочет мутить судебную монополию.

При «злочинной панде» была целая куча разных центров влияния. Были портновские, были лавриновичские, были киваловские… Было много центров влияния, было много игроков на рынке заказных судебных решений. А сейчас портняшка вернулся и хочет замутить монопольку. Разумеется, желающих отдавать ему монопольку мало, и сейчас будет еще бойня за контроль над рынком заказных судебных решений. А это будет очень жесткая бойня», – заявила Монтян.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что Портнов, который после госпереворота 2014 года жил и работал в Австрии, вернулся на Украину и грозит уголовными делами теперь уже экс-президенту страны Петру Порошенко и его окружению.