Президент Украины Владимир Зеленский, помимо своей нелепой речи в ходе послания к Верховной раде, крупно опозорился, нагнав кучу охраны и наёмных атошников на случай «госпереворота».

Об этом «ПолитНавигатору» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян.

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«Зеленский наплёл массу бреда в своём послании. Есть подозрение, что он просто не успеет реализовать всё то, о чём он говорил. Причина весьма понятная – его снесут раньше.

Что касается ренты, то это закончится тем, что Беня Коломойский получит свои очередные деньги. Вопрос только в том, что он будет делать дальше, когда до него наконец-то доберётся Америка.

В целом это послание – чушь. Товарищ очень боялся, что его действительно начнут качать, притащил каких-то атошников, и ещё кого-то, кого он там награждал. Но госпереворот сорвался», – сказала Монтян.

«С него очередной раз посмеялись. Он сделал фальстарт, объявив о госперевороте и назвав конкретную дату. Госпереворотчики посмеялись и выставили его полным идиотом. Сейчас все смеются: Зелебобик, а где же госпереворот? Мы с утра носки чистые надели, галстуки, рубашки, а где госпереворот-то?

Только какие-то нацики должны выйти вечером, но поскольку никаких подготовок зафиксировано не было, и понятно, что ничего не будет. Никто ни к каким переворотам или даже к более-менее серьёзному шатанию ситуации не готовился», – объяснила адвокат.