Монтян: Москва играет с огнём и валяет дурака

29.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Самым правильным шагом со стороны российской власти было бы жестко наказать белоленточников, задержанных в результате беспорядков в Москве, иначе в РФ возможен сценарий украинского Майдана.

Об этом в своём YouTube-канале заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно российских властей – чёрт его знает, что теперь будут делать. Разумеется, раз эту тысячу с лишним долбо##ов, самым умным было бы наказать их образцово-показательно.

Посмотрим, какие будут сроки, может кого закроют, какие дела возбудят, кого отпустят. Может просто, как на телеканале «Дискавери» – посмотрят, зафиксируют, и отпустят, и будут знать, и сделают переучёт всех этих долбо##ов.

На самом деле, эти долбо##ы – неограниченный ресурс и разрастаются со страшной силой. Мы всё это уже видели, услышьте наш голос со страны победившего Майдауна», – отметила она.

По мнению Татьяны Монтян, российские власти должны действовать быстро и решительно, потому что дальше будет только хуже.

«Не тешьте себя иллюзиями что всё на этом закончится. В Госдепе очень-очень упорные ребята. Не получилось сегодня – получится завтра. И каждое такое сборище будет отжирать ещё больше ресурсов, придётся задерживать ещё больше долбо##ов.

Митинг несанкционированный, но им пофиг – они там ловят адреналин. Организаторы получают своё бабло, и после вчерашнего, я думаю, им увеличится содержание. В общем, всё печально», – резюмировала адвокат.