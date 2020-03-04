Монтян назвала имя заказчика убийства Бузины

04.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Известного украинского журналиста и писателя Олеся Бузину, убитого в Киеве в апреле Украинские националисты Андрей Медведько и Денис Полищук, которых подозревают в убийстве киевского писателя и журналиста Олеся Бузины, не имеют отношения к этому преступления.

Об этом в эфире интернет-канала «Эхо Киева» заявила киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«По делу Бузины я уже неоднократно говорила, что те, кого судят сейчас, не имеют к убийству Бузины никакого отношения. Киллеры, которые грохнули Бузину, давно кормят рыб в Днепре. Заказчик – Аваков, который одновременно министр внутренних дел. Оцените сами перспективу наказания заказчика», – заявила Монтян.

Адвокат также подчеркнула, что убийство Бузины было выгодно украинской власти, поскольку позволило запугать несогласных с постмайданной политикой.

«Он был просто сакральной жертвой, он десакрализировал всяких очень важных для кастрюлеголовых майдаунных персон. Делал это талантливо, успешно, поэтому надо было закрыть ему рот и с другой стороны, попробовать попугать других. Ну и убийство – это всегда дело полезное, по мнению таких, как Аваков, потому что и запугивает, и показывает, типа «наши не дремлют», – сказал юрист.

«ПолитНавигатор» сообщал о том, что Андрей Медведько был избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины