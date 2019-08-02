Монтян о Зеленском: «Такая же мразь, как и Пецюлька»

02.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский – такой же фашист, как и его предшественник Пётр Порошенко, поэтому при нем продолжится старая антинародная политика.

Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда удивлялась людям, которые почему-то думали, что при Зеленском будет лучше. Это такая же кастрюлеголовая мразь, как и Пецюлька, если не хуже, если вспомнить, что его хозяин Коломойский предлагал 10 тысяч за москаля, содержал все эти зондеркоманды, которые убивали своих соотечественников, и так далее.

Послушайте интервью Кошевого, ближайшего друга «Зельца». Это галимая кастрюля, на которой просто пробы негде ставить. Вот уже около ста дней, как избрали президента. Что у нас там с «ВКонтакте», «Одноклассниками»? Всё то же самое.

Вон, Потураев несёт такое, что майка заворачивается, даже порохоботам было бы стыдно слушать этого дегенерата.

Все политзаключённые останутся на своих местах, Зеленский ничего делать не будет. Он такая же мразь, как и Пецюлька. И чем скорее его избиратели в этом убедятся – тем лучше», – отметила она.