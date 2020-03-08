Монтян об увиденном в ЛДНР: Тихий кошмар, Порошенко сдохнет в аду

08.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

ВСУ не прекращает обстреливать города и села Донбасса, люди гибнут, а бомбоубежища всегда открыты.

Об этом в опубликованном на своём Youtube-канале интервью украинскому политическому эксперту Дмитрию Джангирову рассказала юрист Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно (были обстрелы), – рассказала Монтян о впечатлениях от недавней поездки в ЛДНР. – Только «Красный крест» свалил с Трудовских, как местные флегматично заметили: «Сейчас начнется обстрел». И обстрел действительно начался. В Горловке постоянно, на Трудовских постоянно прилетает. К сожалению, жертвы есть».

По словам Монтян, она видела «прекрасно оборудованный» школьный подвал в Горловке. Где были «казематы, вода, электрика, запасы продовольствия». Куда, при начале масштабных обстрелов, заводят детей, там указано, где какой класс размещается. Видела она и «страшные подвалы», в которых прячутся старики, которые не хотят покидать родные дома, расположенные в зоне обстрелов.

«Это, конечно, тихий кошмар, – считает юрист и блогер. – Я надеюсь, Петя (Петр Порошенко – ред.) сдохнет в аду в страшных муках, зажаренный на сковородке, и перед этим расчлененный… Точнее, будет вечно жариться по кускам, вот за этот подвальчик, который я видела».

Ранее украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, получивший известность по передаче «Караоке на Майдане», заявил, что примирения с ЛДНР быть не может.