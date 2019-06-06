Монтян объявила Портнова преступником

06.06.2019, Москва, Максим Карпенко

Собравшийся посадить в тюрьму экс-президента Петра Порошенко вернувшийся из эмиграции юрист, экс-замглавы администрации президента Януковича Андрей Портнов является не меньшим преступником, чем вся постмайданная украинская власть.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила известная киевская адвокат Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, Портнов является таким же организатором госпереворота, хоть его судьба после победы Майдана сложилась не так радужно, как у остальных его участников.

«Никто не сомневается в том, что Петя – военный преступник. Я сто раз говорила, что лично я охотно его бы казнила публично и рука бы не дернулась. Но дело-то не в том, у нас этих военных преступников – вся майданутая шобла, начиная с Портнова. Пусть не отмазывается – он сам один из зачинщиков Майдана, его поощритель, вдохновитель и разжигатель.

Другое дело, что он пролетел как фанера с результатами, ну так это его личные трудности. Все же знают, что он предатель и никто связываться с ним не хочет. Поэтому он не оказался в числе бенефициаров Майдана, который сам и замутил», – заявила Монтян.

Ранее Портнов анонсировал судебное преследование Петра Порошенко и его окружения.