23.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Война, Донбасс, Украина
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Монтян: Помощь раненым в Донбассе и на Украине – это небо и земля


В ЛДНР обращаются со своими военнослужащими, получившими ранения, не в пример лучше, чем в «стремящейся в Европу» Украине.

Об этом в эфире YouTube-канала «TopInform» рассказала известный киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я была в госпитале, общалась с ранеными ополченцами, о них там заботятся гораздо лучше, чем о раненых АТОшниках. Это то, что я могу утверждать, -их реабилитируют, ими занимаются, у них есть специальные организации.

Если всех наших АТОшников кидают на произвол судьбы, и они никому не нужны. Максимум – на них распилят бабло, то в ДНР и ЛНР ополченцами реально занимаются. Это я могу засвидетельствовать как человек, побывавший в больницах и госпиталях», – сказала Монтян.

Напомним, ранее вернувшийся после обмена из ЛНР член украинского диверсионного отряда Владимир Жемчугов заявил, что освобожденных АТО-шников используют для пиара чиновников «на камеру», а впоследствии оказываются никому не нужными.

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