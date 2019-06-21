Монтян: Порошенко в панике подыграл Зеленскому

21.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Вчерашнее решение Конституционного суда Украины о законности указа Владимира Зеленского по проведению досрочных выборов Верховной Рады – «заслуга» экс-президента Петра Порошенко, который отдал команду контролируемой группе судей поддержать соответствующий вердикт.

Порошенко выгодны внеочередные выборы, потому что до осени, когда они должны были состояться по календарю, партия экс-президента окончательно растеряет свой электорат, что показали последние социологические опросы.

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Об этом, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем видеоблоге заявила известный киевский адвокат Татьяна Монтян.

«Решение Конституционного суда о признании указа Зельца законным – это нифига не победа Зельца. Это заслуга Пети, который дал команду своим судьям проголосовать за законность. Потому что, если он будет ждать до осени, то весь его электорат сожрет Вакарчук.

Поэтому, Петя, представляете, какие чувства испытывал – он вынужден дать своим судьям команду все-таки поддержать Зельца и идти на выборы 21-го июля!

И это будет очень смешно, если, даже не смотря на это, Петюлька не наберет 5%. Потому что за этот месяц Зельц явно слегка упадет, а вот Вакарчук сожрет остатки Петиного лохотрата», – заявила Монтян.

Она также подчеркнула, что проект Вакарчука «Голос» спонсирует зять экс-президента Леонида Кучмы олигарх Виктор Пинчук, а также американский финансист Джордж Сорос.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что, согласно соцопросам, рейтинг партии Порошенко «Европейская солидарность» упал до критически низких 5% – именно столько нужно набрать партии, чтобы попасть в Верховную Раду.