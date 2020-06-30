Монтян потребовала разобраться с «фашиствующей тварью»

30.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», глава комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова подставила президента Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу сумасшедшей твари Галины Третьяковой, которая предложила стерилизовать малоимущих граждан Украины. У меня вопрос, если люди зачали ребёнка, имея работу, а в процессе беременности её потеряли, отразится ли это на качестве детей?

В общем, конченая сука, подставила Владимира Зеленского, но её продолжают поддерживать сторонники Джорджа Сороса. Мне очень интересно, как Зеленский разберётся с этой фашиствующей тварью», – заявила Монтян.

Напомним, ранее на Украине разгорелся громкий скандал из-за прозвучавших в ходе видеоконференции высказываний депутата Верховной рады от правящей партии «Слуга народа», главы комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, предложившей стерилизовать часть граждан Украины, чтобы решить социально-экономические проблемы страны.